Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı. Toplantıdan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturacağı bilgisi aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleştirilen MÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Kaybettiğin davaları kendi cebinden mi ödüyorsun?" diye sormuştu.

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Toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davalarının gündeme geldiği, tazminatların ödenmesi üzere bir fon oluşturulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılmasının oy birliğiyle kabul edildiği belirtidi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi. Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Toplantı sonrasında konuşan Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezilenden ve mazlumdan yana olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Genel başkanımız milletin hakkını gasp edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. İktidar mensupları 'önünü nasıl kesebiliriz' kaygısı içinde mahkemelere etki ederek yüzde yüz haklı olduğu davalarda CHP Genel Başkanı ile ilgili tazminat davaları açıyorlar. Bu tazminata karar vermeyen hakimleri değiştirerek kendi kararlarını çıkarıp CHP Genel Başkanını ekonomik olarak çıkmaz içine sokmaya çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı hakkında bugüne kadar sonuçlanan davalarda bir ceza kesinleşmedi. Üst mahkemelere müracaat edilmiş davalar devam ediyor. Kesinlikle bu yöntemlerle yıldırmanın mümkün olmadığını tarihe not düşmek gerekiyor. CHP Genel Başkanını ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz."

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