Albayrak: Merkez Bankası, Hazine'ye 37 milyar lira verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, genel kurulu olağanüstü bir kararla ocak ayına çekilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Hazine'ye 37 milyar lira vereceğini söyledi. Albayrak, "TCMB'nin nisan ayında Hazine'ye devredeceği kârı ocakta 20 milyar TL olarak öngörmüştük, şimdi bu rakam 37 milyar TL seviyesinde görünüyor, bu kaynağın önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek" dedi.

MÜSİAD toplantısında konuşan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın KOBİ'lere yönelik bir paketin lansmanını yapacağı öğrenildi. Albayrak geçen hafta yaptığı açıklamada, KOBİ ve esnafı kapsayan çok önemli bir paketin 7-10 gün içinde açıklanacağını söylemişti

"2018 yılında da sağlam ve güçlü duruşunu sürdüren bankacılık sektörümüz, ekonomik büyümemizi ve kalkınmamızı sağlamaya devam etmiştir.

"Finansal sektörün potansiyelini daha da geliştireceğiz.

"Dengelenme sürecinde çok önemli mesafe katettik.

"Sıkı maliye politikasını, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını kararlı bir şekilde sürdürme taahhüdünde bulunduk, mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu ve bu şekilde kalmaya devam edecek.

"Sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için önümüzdeki bir kaç yıl potansiyelimizin daha altında bir büyüme hedefi koyduk.

"Bu kaliteli bir büyümeyi inşa edecek bir dönüşüm.

"Önceliğimiz ekonomideki kırılmalar. Son 3-5 aydaki gelişmeler büyük umut vadediyor. İhracatımız 168.1 milyon dolarla tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

"Hedefimize adım adı yaklaşıyoruz.

"Bugün yaşadığımız saldırıların detaylaırna baktığımzıda Türkiye'ye özgü saldırılarla karşı karşıyayız. Faiz ve ekonomiye ilişkin atarlarla karşılaştığımız süreçte atik attığımız adımlarla bu süreci atlattık.

"Bu sürece ilişkin son 3-5 aydaki gelişmeler büyük umut vadediyor.

"Cari işlemler açığı yıl sonu (2018) itibariyle 20 küsur milyar dolarlarda gerçekleşecek.

"(Cari açık/GSYH) YEP'te söylediğimiz yüzde 4,7 oranının çok daha altında yüzde 3,0'lerde yılı tamamlamayı bekliyoruz.

"(Merkez Bankası'nın olağanüstü kararı) Merkez Bankası'ndan Hazine'ye devredilecek kâr 37 milyarliralar seviyesinde, beklentimizin çok daha üzerinde. TCMB'nin nisan ayında Hazine'ye devredeceği kârı ocakta 20 milyar TL olarak öngörmüştük, şimdi bu rakam 37 milyar TL seviyesinde görünüyor, bu kaynağın önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek. Bu tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesiyle ilgili dedikodular yapıldı. Bu piyasaya daha erken likidite sağlamak için yapılıyor.

Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz.

(Kılıçdaroğlu'na) Rezil oldukça yalana, her seçimi kaybettikçe koltuğa sarılıyor. Böyle bir zihniyetle bizim yapmamız gereken hiç zaman kaybetmemek. Kaybettiğin davaları kendi cebinden mi ödüyorsun?