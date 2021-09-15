Kılıçdaroğlu: Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz; merak etmeyin, geliyor gelmekte olan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği yerlerden vatandaşlarla olan temaslarını bir video halinde Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoya," Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan..." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" cümlesini sık kullanması, seçim sloganı olacağı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Sosyal medyada da bu video ise seçime yönelik bir video olarak yorumlandı.

TIKLAYIN - Fehmi Koru: “Çok güzel şeyler olacak” bir önceki seçimin sloganıydı, “Geliyor gelmekte olan” da yeni seçim için mi düşünülüyor yoksa?