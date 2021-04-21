Kılıçdaroğlu gençlere video ile seslendi: Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayın; sizden çalınan ne varsa tamamını alıp size iade edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan bir video yayınlayarak gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını eleştirerek; "Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayın. Sizden çalınan ne varsa tamamını alıp size iade edeceğim , telafi edeceğim. Bu benim görevimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği videodaki açıklamaları şöyle:

"Sevgili gençler, bugün Erdoğan yine konuştu. Ölümlerden bahsetti, ölüm korkusundan, cesetlerden mezarlardan bahsetti. Nedir Allah aşkına bunlar? Hepimiz faniyiz. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama gençlerin umuda ihtiyacı var. Gençlerin umudu bir bahar güneşi gibi taptaze olmalı, güçlü olmalı. Gençler sizden bir isteğim var. Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayın. Benim görevim sizin umudunuzu büyütmek. Benim görevim sizin umudunuzu bir bahar güneşi gibi taptaze tutmaktır. Hiç endişe etmeyin. Ve size bir sözüm daha var açık yüreklilikle ifade edeyim. Sizden çalınan ne varsa tamamını alıp size iade edeceğim , telafi edeceğim. Bu benim görevimdir"

Erdoğan ne söylemişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz, ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz? O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz, boşuna gayret etmeyin. 15 Temmuz’da bunu gördük, 15 Temmuz’u hazırlayanları bu ülkeyi mezar ettik. Senin genel başkanın tankların arasında Bakırköy Belediyesi’ne giderken biz bütün dünyaya selam verdik. Biz dik durduk. Asla geri durmadık. Siz hemen kaçtınız, çay kahve sohbetine daldınız. Biz bu yolda aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu yolculuk vatan yolculuğudur."

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