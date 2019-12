-KILIÇDAROĞLU: GECE RÜYANA DA GİRECEĞİM GAZİANTEP (A.A) - 03.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Şimdi öyle anlaşılıyor ki gece yatarken rüyasında da beni görüyor. Kabus içinde uyanıyor ve bakıyor ben yokum, 'oh' diyor. Hiç meraklanma Recep Bey, gece rüyana da gireceğim. 12 Haziran'a kadar sabret. 12 Haziran'da ben seni yolcu edeceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, hububat fiyatlarının açıklanıp açıklanmadığını ve niye açıklanmadığını sordu. Çiftçinin, tefecinin eline düşmesinin beklendiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Buradan söylüyorum, hububat fiyatlarının açıklanmaması çiftçinin, tefecinin eline düşmesi demektir. Buna izin vermeyeceğiz. Çiftçi kardeşim de izin vermesin. 12 Haziran'da sandığa gitsin demokratik tepkisini göstersin. Bunu istiyorum'' diye konuştu. Sık sık alandaki pankartları da okuyan Kılıçdaroğlu, ''Güzel bir pankart var, 'Recep Bey' diyor, 'oyunu CHP'ye at, hayaldi gerçek olsun' eyvallah, eyvallah. Ezberi bozuldu, bakarsın 12 Haziran'da o da CHP'ye oy atar. Malum ya diyor ki bir formülünüz varsa bize verin biz ülkenin sorununu çözelim. Sen 9 yıldır ülkeyi yönetiyorsun hala bir formül bulamadın. Zaten senin uzmanlık alanın şifre. Öyle değil mi? Şifre onun uzmanlık alanı'' dedi. Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerin Gaziantep'in markası olduğunu, Gaziantep'e binlerce istihdam yarattığını, onlara bir yılda ödedikleri faiz ve vergi kadar sıfır faizli kredi vereceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''(Recep'in valisi varsa Antep'in Kemal'i var) demişsin, eyvallah. Biliyorsunuz, bunların valileri şimdi mahalle mahalle geziyorlar, semt semt, esnaf esnaf... Neymiş, 'AKP'ye oy verin'. Allah aşkına bu nasıl hükümet. Milletten iyice koptu. 'İŞKUR'dan mahrum edildik Uluyatır belde halkı' diyor, meraklanmayın, her şeyi çözeceğiz. Son altı ayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi bir üniversite gibi çalıştı. İşçi mi var, derdi mi var, çözümü CHP. Çiftçi mi var, derdi mi var, çözümü CHP. Esnaf mı var, derdi mi var, çözümü CHP. İşsiz mi var, derdi mi var, çözümü Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksulluk mu var, yoksul insanların derdi mi var, çözümü Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü CHP varsa herkes için var. Son zamanlarda biliyorsunuz bir hastalık belirdi. Sabah kalkıyor Kılıçdaroğlu, öğle oluyor Kılıçdaroğlu, ikindi oluyor Kılıçdaroğlu, akşam oluyor Kemal Kılıçdaroğlu... Allah aşkına Kılıçdaroğlu ne yaptı Recep Bey'e? Sadece ezberini bozdu. Ee müsaade etsin de bu kadar milleti perişan ettin, ben de senin maskeni indireyim. Şimdi öyle anlaşılıyor ki gece yatarken rüyasında da beni görüyor. Kabus içinde uyanıyor ve bakıyor ben yokum, 'oh' diyor, 'demek ki sabah olmuş' diyor.'' -''BAKANLAR KURULUYLA GEL'' ÇAĞRISI- Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından bir sürü şey söylediğini öne sürerek, ''Ben de diyorum ki 'Recep Bey, kendine güveniyorsan gel arkadaş. Senin istediğin yerde, istediğin televizyon kanalında, oturalım iki uygar insan gibi tartışalım. Sen sorarsın ben cevap veririm. Ben sorayım sen cevap ver. Gelir mi? Recep Bey gelir mi? Recep Bey Kemal kardeşinizin karşısına çıkabilir mi? Şimdi çıkmayacağını biliyorum. Olabilir, bilgisi yoktur, bilgisi yetersizdir. Ama ben kendisine bir teklifte daha bulunuyorum. Arzu ediyorsan bütün Bakanlar Kurulunu al gel. Ben gene tek başıma çıkacağım. Gelebilir mi? Çünkü gelmesi için üç tane şart var. Bir, geçmişi temiz olacak, iki kul hakkı yemeyecek, üç mangal gibi yürek olacak'' diye konuştu. Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu, o sorunları çözmenin adresinin CHP olduğunu, var olan sorunları çözeceklerini, yeni CHP'nin Türkiye'nin rantına değil, Türkiye'nin sorunlarına talip olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları anlattı: ''Yeni Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye OHAL'i değil, demokrasi getirmeye talip. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi baskıyı değil özgürlüğü savunan parti. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi geliştirmek, kökleştirmek isteyen bir parti. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin merkezi olan partidir.'' Kılıçdaroğlu, atanmayan öğretmenler ve ücretli öğretmenlerin derdini bildiklerini ve bütün öğretmenleri kadrolu yapacaklarını söyledi. Ücretli öğretmenin evli olması, birisinin Gaziantep'te, birisinin Ankara'da olması durumunda bunların bir araya gelemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Karı-koca bir araya gelemiyorlar, yasak. Çünkü Recep'in adaleti böyle. Kadroya alacağım, aile birliğini sağlayacağım. Anayasa'da der ki aile birliği esastır. Biz de diyoruz, ailenin birliği esastır. Ailenin mutluluğu esastır, herkes kadrolu olacak, herkes özgür olacak'' dedi. -ÜNİVERSİTE OKURKEN ASKERLİK- Kılıçdaroğlu, askerlik süresini 15 aydan önce 9 aya indireceklerini, sonra aşamalı olarak 6 aya ineceğini belirterek, ''Üniversitede okuyan gençler, arzu ederlerse yaz tatillerini, askerlikle geçirebilirler, üniversite bitince onların askerlik süresi de bitmiş olacak'' diye konuştu. Alandaki afişleri okuyan Kılıçdaroğlu, ''Güzel bir afiş var 'parasız eğitim isteyenler hapiste, Deniz Feneri serbest, adaletin bu mu Recep' diyor. E Recep'in adaleti o zaten. İki tane genç, iki genç çocuğumuz bir pankart açıyorlar diyorlar ki 'parasız eğitim istiyoruz', vay sen misin parasız eğitim isteyen. 14 aydır hapisteler. Ne diyorum Recep'in adaleti'' dedi. -MAVİ MARMARA- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bugün gene konuşmuş Recep Bey, efendim biz demişiz ki 'Mavi Marmara'ya izin vermezdik'. Vermezdik tabii, yazık günah değil mi o çocuklar orada gittiler, Mavi Marmara'da İsrail askerleri öldürdüler. Hesabını sordular mı? Sormadılar, kanları yerde kaldı. İki; sen Mavi Marmara'ya AKP milletvekillerini bindirecektin, niye vazgeçtin? Onların canı tatlı, vatandaşın canını feda edebiliyorsun. Üç; sen daha düne kadar mayınlı arazileri İsrail'e vermek için Meclis'e kanun getirmedi mi, o kanunu Anayasa Mahkemesi'ne giderek CHP iptal ettirdi. Sen bunları milletin unutacağını mı sanıyorsun? Kemal kardeşiniz onun maskesini indirecektir. Onun ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini çözdüm onun ben.'' Gaziantep'te işsizliğin göçe bağlandığını anlatan Kılıçdaroğlu, insanların doğup büyüdüğü yeri orada işsizlik olduğu için terk ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''İşsizliği yaratan ekonomi politikasıdır, işsizliği yaratan AKP'dir. AKP'lilerin çocukları işsiz mi, hepsinin maşallah durumu çok iyi' dedi. Meydandakilere ''neleri var?'' diyen soran Kılıçdaroğlu, ''gemi'' yanıtını aldı. ''Hayaldi gerçek oldu gemicilik, babam sağolsun'' yazılı pankartı gösteren Kılıçdaroğlu, ''Bunların bir sloganı var biliyorsunuz, istikrar sürsün Türkiye büyüsün. Sevsinler senin istikrarını. Şunu demek istiyorlar; işsizlik devam etsin, yoksulluk devam etsin, insanlar hapiste kalsın, yeni hapishaneler yapalım, istikrar devam etsin cebimiz büyüsün diyorlar. O cepleri boşaltacağım, o cepleri halka vereceğim'' diye konuştu.