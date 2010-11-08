-KILIÇDAROĞLU FRANSA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal Konseyi'ne katılmak üzere 14 Kasımda Fransa'ya gidecek. Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan yardımcıları Umut Oran, Prof. Dr Oğuz Oyan, Didem Engin, PM Üyesi Gülsün Bilgehan ve Genel Başkan Danışmanı Ali Kılıç eşlik edecek. Konsey, dünya ekonomisi, iklim değişikliği ve çatışmaların yönetimi konularını ele alarak değerlendirecek. Kılıçdaroğlu, 17 Kasımda Türkiye'ye dönecek.