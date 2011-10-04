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Politika

Kılıçdaroğlu: Fotoğraflardan etkilendim TBMM (A.A)

04 Ekim 2011 18:39

-Kılıçdaroğlu: Fotoğraflardan etkilendim TBMM (A.A) - 04.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Şeref Holünde açılan, ''AA objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisini gezdi. Sergideki fotoğrafları inceleyen Kılıçdaroğlu, çalışmayı yapanlara teşekkür etti.  ''Siz de Somali'ye gittiniz. Fotoğraflardan etkilendiniz mi?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Fotoğraflardan etkilendim. Orada gördüğümüz manzaralar ölümsüzleşiyor bu fotoğraflarda'' dedi.  Kılıçdaroğlu, sergide yer alan, Somali'deki bir kampta çekilmiş kendi fotoğrafını da inceledi.

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