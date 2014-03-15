Kılıçdaroğlu: Fezlekeler milletvekillerine okunmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin mecliste okunmayacak olmasıyla ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ayın 19'unda göreceğiz. Fezlekelerin milletvekillerine okunması ve açılması lazım. Milletvekilleri fezleke ile ilgili oy kullanacak. Ne yazıldığını bilip görmeleri lazım ki ona göre karar versinler. Bu konuda ısrarcı olacağız. Bakalım ileri ki günlerde göreceğiz." dedi.



Miting için geldiği Kırşehir'de helikopterle Bağbaşı Stadyumu'na inen Kılıçdaroğlu, Mucur ilçesi yakınlarında çevik kuvvet otobüsünün devrildiği kazada şehit olan polis memuru Gökhan Emre Örül'ün Medrese Mahallesi'ndeki baba evini de ziyaret etti.



Şehit Babası Selçuk Örül'e başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti.