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Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, elektriği açıldı

28 Nisan 2022 11:39

Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için üç ay elektrik faturasını ödemeyen  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir haftalık ‘karanlıkta kalma’ eyleminin ardından bu sabah elektrik faturasını ödedi, evinin elektriği yeniden açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sabah itibariyle faturasını ödediği ve evinin elektriğinin açıldığı belirtildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte bugün sabah saatlerinde elektrik faturasını ödedi. Faturanın ödenmesinin ardından CHP liderinin evinin elektriği, ekipler tarafından yeniden açıldı.

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