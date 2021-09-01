Kılıçdaroğlu, "evine gitmek isterim" demişti; Çorum Emniyeti, "Yürü yürü" diyen kadının bilgilerini güvenlik gerekçesiyle CHP'ye vermedi

CHP Çorum İl Başkanlığının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yürü yürü" tepkisini gösteren M.A.'yı ziyaret etmek istediği ancak İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik gerekçesiyle kadının iletişim bilgilerini vermediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Çorum ziyareti sırasında kendisine "Hadi yürü yürü" diyen M.A. ile ilgili olarak, bugün katıldığı bir televizyon programında "Hangi gerekçe ile tepki gösterdiğini ben öğrenmek isterdim. Belki haklıydı, biz de ona göre hatamızı düzeltmek isterdik. Kadın kabul ederse ben evine de giderim niçin böyle tepki gösterdi diye" demişti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadına ulaşılıp ulaşılmadığıyla ilgili T24'ün sorusunu yanıtlayan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, olayın yaşandığı günün hemen ardından Cuma günü İl Emniyet Müdürü ile görüştüklerini söyledi.

Güvenlik gerekçesiyle bilgi verilmedi

Tahtasız, "Tepkisinin sebebini ve bir hatamız olmuşsa bunu öğrenmek istedik. Emniyet Müdürüne M.A.'ya bu gerekçeyle ulaşmak istediğimizi ilettik. Ancak, Emniyet Müdürü, olayın çok yeni yaşandığını ifade ederek, güvenlik gerekçesiyle bize bilgi vermedi" dedi. İl Örgütü olarak bu kişiye ulaşmak istediklerini ve bu yönde girişimlerinin sürdüğünü belirten Tahtasız, "Ulaşır ulaşmaz, genel başkanımızla da görüşüp gerekli bilgilendirmeleri yapacağız" dedi.

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