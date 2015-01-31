Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: Namusun ve şerefin üzerine ettiğin yeminin gereğini yap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bakırköy'de "Geleceği Birlikte Kuruyoruz" Roman Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamadan önce tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine ant içtiğini belirterek, "Namusu ve şerefi üzerine ant içmişse gereğinin yerine getirilmesini isteriz, tarafsız olmasını isteriz. Yoksa o koltuktan ayrılsın. AKP’nin eş başkanı olarak görev yapabilir. Ayrılır, AKP'nin eş başkanı olarak görev yapar" dedi.

‘Cumhurbaşkanı tarafsızdır’

ANKA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda Roman dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantı Bakırköy Botanik Parkı Sosyal Tesislerinde Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Ana teması eşitlik, dayanışma ve demokrasi olarak belirlenen toplantının bitiminde Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. CHP lideri konuşmasının ardından soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin soruya CHP Genel Başkanı şöyle dedi:

"Anayasamızda çok temel bir kural var. Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Bütün vatandaşlara, bütün siyasi partilere eşit mesafede olmak zorundadır cumhurbaşkanı. Eşit mesafede olacağının sözünü verdi, nerede verdi, TBMM'de, nasıl verdi sözü, 'namusum ve şerefim üzerine ant içerim' diye. Bir insan Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir insan tarafsızlığı konusunda namusu ve şerefi üzerine ant içmişse biz gereğinin yerine getirilmesini isteriz. Altını çiziyorum, namusu ve şerefi üzerine ant içmişse gereğinin yerine getirilmesini isteriz, tarafsız olmasını isteriz. Yoksa o koltuktan ayrılsın. Ayrılsın. AKP'nin eş başkanı olarak görev yapabilir. Ayrılır AKP'nin eş başkanı olarak görev yapar."