Kılıçdaroğlu Erdoğan'a gönderme yaparken fotoşop kurbanı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyareti sırasında çocuklara hediye ettiği bir kitabı gündeme getirdi. Erdoğan’ın Somalili çocuklara "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı kitabı hediye ettiğini söyleyen Kılılçdaroğlu, “Somali’ye gittiler çocuklara kitap hediye ediyorlar. Ali Baba ve 40 haramiler. Ya Türkiye’de yeterince harami var” dedi.

Gerçek aslında böyle değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali ziyareti sırasında açılışını yaptığı eğitim ve araştırma hastanesinde Somalili çocuklara boyama kitabı hediye etmişti.

Söz konusu fotoğraf montajlanarak kitabın üzerine Ali Baba ve Kırk Haramiler yazılmıştı.

Sosyal medyada da hızla yayılan bu kare ve orijinali ise şöyle: