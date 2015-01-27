'Aklandığına göre Bağış'ı diyanet işlerinden sorumlu bakan yapın, her cuma bir ayet sallar'

Dört eski bakanın Yüce Divan oylamasında aklanmasının ardından yeniden bakan olmak için dilekçe yazabileceklerini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muammer Güler mükemmel bir maliye bakanı olur. Yeri gelir birinin önüne yatar hazineyi boşaltır. Zafer Çağlayan Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı… Egemen Bağış Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı. Tam uyar. Bakara makara deyip her cuma bir ayet sallar. Erdoğan Bayraktar. Biliyorsunuz talimat almakla sorumlu. Kamu İhale Kurumundan Sorumlu Bakan” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları:

4 yıl için yetki istiyorum. Göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Göreceksiniz rüşvetçilerde nasıl hesap soruluyor. Göreceksiniz Türkiye nasıl zenginleşiyor. Size söz veriyorum söz.

İnsanımı seviyorum halkımı seviyorum hiçbir ayrım yapmıyorum. Herkese eşit mesafedeyiz. Önemli olan Türkiye’nin geleceğidir.

O kadar azdılar ki Cumhuriyete 90 yıllık parantez söylemini dillerine alıyorlar.

Buna cesaret ediyorlar. Cumhuriyet olmasaydı sen milletvekili olacak mıydın, kadın olarak oy kullanabilecek miydin. Bunun adı nankörlüktür.

Türkiye Cumhuriyetine ihanettir. Anladık ki bu parantez lale paranteziymiş. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi müzik kutusu gibidir Kim parayı atarsa onun müziğini çalar. 400 milyarlık para attılar kalkıyor cumhuriyete parantez açıyor, 400 milyar için değil hayatımız pahasına cumhuriyeti koruyacağız.

Davutoğlu ağzını açıp tek laf etmiyor. Cumhuriyete parantez açana sen ne diyorsun. Söyleyemezsen aynı ihanet içinde sen de varsı derim. Uğur Mumcu’yu andık. 22. Yılı. 22 yıldır asıl failleri bekliyoruz. Bir Pazar sabahı katledildiğinde siyasiler namus sözü verdi. 22 yıldır siyasilerin namus sözünü tutmasını bekliyoruz.

O aynı zamanda iyi bir hukukçuydu. Adalete güvenirdi. Savunmaya da iddiaya da yargıya da önem verirdi. Tunceli Baro Başkanı 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Hangi gerekçeyle. Bu mahkumiyet baro başkanına verilen bir mahkumiyet değildir Tunceli halkına verilen bin mahkûmiyettir.

Adalet konusunda hepimizi kaygısı var. Adaletin nasıl törpülendiğini hepimiz biliyoruz. 5 yılda 155 kez yayın yasakları getirildi. Halkı çıkarı için değil, halkın öğrenmemesi için getirildi.

(Hırsız var sloganı atılması üzerine) Hırsız uzakta değil parlamentoya gelirken elinizi cebinizden çıkarmayın.

Hani bir fıkra var. Sayın Davutoğlu bir yere gidiyor. Yurtdışında. Kapıda görevliler var. Nereye gideceksiniz. Adınız ne Ahmet. Soyadını Davutoğlu. Ne iş yaparsınız? Devlet dairesinde başbakanım diyor.

Ülkeyi yönetemiyorsun Davutoğlu, aynı pozisyon. Başbakanlık koltuğu boş onu doldur diyorum ben sana. Devlet yönetiminin uyum içinde olması lazım. Ama halkın çıkarları paralelinde hırsızların çıkarının paralelinde değil.

Olay ortaya çıktı darbe girişimi dediler. Senin bakanının koluna saati darbeciler mi taktı. O kasaların içinde paralı darbeciler mi koydu. Senin bakının benim günahım yok dedi. O söyledi ben yatım dedi. Bunu da darbeciler mi söyletti. Bunu duymuyorlar, sorduk. Darbe de darbe diyorlar. Sana ilkokul çocuğunun anlayacağı soruları soruyorum. Hangi gerekçe ile cevap vermiyorsun.

TBMM çatısı altında yolsuzlukları ortaya konmuş dosya AKP tarafından kapatıldı. Artık AKP grubu suç ortağıdır. Olayın aydınlatılmasını değil kapatılmasını istemiştir. Artık suç ortağıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren vatandaşlarıma sesleniyor. Senin cebinden çalındı para. Otur yeniden düşün. Çocuklarını düşün. Bir dahaki sandığa öyle git. Artık yeter.

Darbe suçtur. Darbe iddialarını dile getiren Başbakan Meclis’e gelmez mi Demek ki olay darbe değil. Sadece Davutoğlu İngiltere’ye gitmedi 40 AK Parti milletvekili oyunu yargılamadan yana kullandı. Onlarda biliyor ki güneş balçıkla sıvanmıyor, yolsuzluk var.

AKP’nin genel başkan vekili Mehmet Ali Şahin, dobra dobra konuşuyorum diyor. Asgari ücretin bin liraya çıktığı ülkede siyasetçi 700 bin liralık saat alamaz kolunda taşıyamaz diyor. Olay bitikten sonra neden konuşuyorsun. Kusura bakma sen de suç ortağısın. Bunu baştan söyleyecektin. Olay bitmiş şimdi konuşuyorsun. Sen de en az onlar kadar kirlisin kusura bakma.

‘Güler’i maliye bakanı yapın’

Şimdi yeni sayfaya geldik. 4 bakan aklandı bir suçları yok. Önümüzdeki günlerde dilekçe verecekler. Haklı mı haklı adamlar. Yardımcı olmak için

Muammer Güler mükemmel bir maliye bakanı olur. Yeri gelir birinin önüne yatar hazineyi boşaltır.

Zafer Çağlayan Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı…

‘Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı’

Egemen Bağış Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı. Tam uyar. Bakara makara deyip her cuma bir ayet sallar.

Erdoğan Bayraktar. Biliyorsunuz talimat almakla sorumlu. Kamu İhale Kurumundan Sorumlu Bakan.

Kendilerine öneriyorum.

Egemen Bağış’a bakanlık önerdik ama merak ediyorum. AK Parti grubundaki vekillere sesleniyorum. Egemen bağış Bakara makara dedi aklandı. Merak ediyorum Recep Tayyip Erdoğan ile dalga geçse aklanır mıydı. Aklanmazdı.

‘Anıtkabir’e gitmeyen bir insan

için neden yas tutayım’

Türkiye hırsızların Türkiye’si olmamalı. Bir şeyi daha unutmayın. Somali’ye gittiler çocuklara kitap hediye ediyorlar. Ali Baba ve 40 haramiler. Ya Türkiye’de yeterince harami var. 4 yıllık yetki istiyorum Haramilerden Türkiye’yi kurtaracağım. Amerika’da Diktatörlüğün Psikolojisi kitabını hediye etmişlerdi. Dedim ya AK Parti müzik kutusu gibidir. Kral Abdullah ölümünde önce 100 milyon dolar göndermişti onunda müziğini çaldılar. Buraya geldiğinde Anıtkabir’e gitmeyen bin insan için ben neden yas tutayım.

Ahmet Bey yurtdışında söylediği laf var. Avrupa’da işsizlik varsa Türkiye’ye gelin. Dedim ki burada bir yanlışlık var. Araştırdık, gerçekten söylemiş. Sanki burada herkesin işi var. Türkiye gerçeklerinden kopuk. Türkiye’de ne olduğunu bilmiyor. Bunların bin eli yağda bir eli balda ya sanıyor ki bütün vatandaşlar böyle. Temiz siyaseti getireceğiz.

Burada millet işsiz perişan vaziyette gelin Türkiye’ye ben size iş bulacağım. Türkiye’de 5.5 milyon işsizimiz var. İşten umudu kesenler hariç.

Devlet soyuluyor fatura sana çıkıyor

Türkiye kötü yönetiliyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Yetim aylıklarına 6 lira 99 kuruş, dul aylıklarına 9 lira 32 kuruş, zam yapıldı. Devlet soyuluyor fatura sana çıkıyor kardeşim. Sen hala Türkiye’nin nasıl soyulduğunun farkında değil misin? AKP’ye oy veren herkesin sorumluluğu var.

29 milyon yoksulumuz var. Ermenek’teki Recep Amca’nın yırtık ayakkabısıdır yoksulluk. Onlar soyuyor halk fakirleşiyor. Siz zenginleştiniz sizin çocuklarını zenginleşti. En zengin yüzde 1’lik kesimi gelirin yüzde 54.3’ünü alıyor. Buna adalet diyorsan adresin belli. Adalet değil ben de halk sahibi olmak istiyorsam onun da adresi belli. CHP. Onlar servet düştü sana borç.

Vatandaş borç batağından. 2002’de dış borç kişi başı 1963 lira. Bugün 5224 dolar. 2002’de bankalara borç 6.5 milyar lira. Bugün 345 milyar lira. Sana gecekondu onlara saraylar. Bu düzeni değiştireceğiz. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum inanarak güvenerek söylüyorum. Etnik kimlik üzerinden inancı üzerinden siyaset yapmayacağız. Haramilerden hesap soracağız.

Bu soygunun getirdiği 30 milyar dolar zarar. AB’nin raporunu okuyorum. Hukuki öngörülememezlik nedeniyle 30 milyar dolarlık yabancı sermaye Türkiye’den kaçtı. 4 yıllık yekti istiyorum. İlk yapacağım şey siyasi ahlak yasasını çıkaracağım. 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Ahlak istemiyor musun. Destek ver. Çocuğun işsiz mi. Diyorlar ki CHP gelince sosyal yardımları kesecek. Sanki babasının cebinden veriyor. Sosyal yardımlar kesilmeyecek 2 katına çıkacak sözüm söz.