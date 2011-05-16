Kılıçdaroğlu Erdoğan'a at üstünden meydan okudu: Gelsin yarışalım

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Tayyip Erdoğan'a at üstünden meydan okudu. Kılıçdaroğlu, "Madem benimle TV'ye çıkmaktan korkuyor, ona at yarışı dahil her dalda meydan okurum" dedi.
Kılıçdaroğlu bu açıklamayı Sözcü gazetesinden Ertuğrul Akbay'a yaptı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Ben Anadolu çocuğuyum... Ata binmesini de, kılıç kuşanmasını da iyi bilirim... Madem benimle TV'ye çıkmaktan korkuyor, ona at yarışı dahil her dalda meydan okuyorum... Kendisine hediye edilen 2 Kırgız atından birini alıp gelsin, istediği yerde yarışalım..."