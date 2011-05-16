Kılıçdaroğlu Erdoğan'a at üstünden meydan okudu: Gelsin yarışalım

T24

Kılıçdaroğlu bu açıklamayı Sözcü gazetesinden Ertuğrul Akbay'a yaptı.Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"Ben Anadolu çocuğuyum... Ata binmesini de, kılıç kuşanmasını da iyi bilirim... Madem benimle TV'ye çıkmaktan korkuyor, ona at yarışı dahil her dalda meydan okuyorum... Kendisine hediye edilen 2 Kırgız atından birini alıp gelsin, istediği yerde yarışalım..."