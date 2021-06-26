Kılıçdaroğlu'ndan Katar ile imzalanan protokole ilişkin 6 soru: Gençler bu oyunu yemediler, şimdi de halkı bilgilendirmekte sıra

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü'ne ilişkin olarak yaptığı eleştiriye iktidar kanadından gelen tepkiler sonrası "Erdoğan'ın trollerini devreye sokarak #ÖzürDileKılıçdaroğlu" kampanyası başlattığını söyledi. Kılıçdaroğlu, askeri personel ile askeri okul öğrencilerine yönelik öğrenci değişim programıyla ilgili olarak, "Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?" diye sordu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve dün Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Saat 20.00'de başlatacağımız gündem çalışmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeye davet edilecektir. Tüm teşkilatlarımızın remsi hesaplar hariç çalışmaya katılması rica olunur. Hashtag, çalışma saatinde gönderilecektir" ifadelerinin yer aldığı bir mesajı paylaşarak, "Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin :)" dedi.

Kılıçdaroğlu,"Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?" diye sorarken, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma töreninde yaptığı konuşmaya da atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı" dedi.

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Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin :)

Şimdi halkımızı protokolü okumaya davet ediyorum. Gençler anladı oyunu, şimdi sıra halkımızda… Bu askerî gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur!

Haydi sorularımızı soralım hep birlikte: 1. Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?

2. Protokolde sıraladığınız bölümlerin (önlisans, eczacılık, dişçilik vb.) askerî tıp eğitimini çok aştığı aşikardır. Neden kapsamı bu kadar geniş tuttunuz? Neden hayli sivil olan tıp bölümlerini de içeriyor bu protokolünüz?

3. Türkiye’nin tüm sağlık eğitim kurumları diyerek neden genelleme yaptınız? Mesela neden eski askerî tıp kurumları ile sınırlamadınız? Edirne’den Hakkari’ye her yeri neden protokole dahil ettiniz?

4. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlar ile ilgili herhangi sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz?

5. Eğitim danışmanlık şirketlerinin istedikleri gibi bu protokolü manipüle edip, rahatlıkla Katarlı asker veya sivilleri bizim tıp fakültelerine yerleştirmelerine neden izin veriyorsunuz?

6. Ve en önemi soru… Neden Katar, hep Katar? Kataristan’a döndü bin yıllık devlet. Sorular bitmez, gençler bu oyunu yemediler, şimdi de halkı bilgilendirmekte sıra.

Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı.