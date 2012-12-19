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Politika

Kılıçdaroğlu: Erdoğan padişahta olmayan yetkiyi istiyor

Erdoğan'ın açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, 'Başbakan sanki bu ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi varmış gibi eleştiriyor. Bütün yetkiler zaten kendisinde' dedi

19 Aralık 2012 00:05

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı ile ilgili açıklamalarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün yetkiler zaten kendisinde. Padişahta olmayan yetkiyi istiyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan 'kuvvetler ayrılığı' tartışmalarına değindi.

Erdoğan'ın açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Başbakan sanki bu ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi varmış gibi eleştiriyor. Bütün yetkiler zaten kendisinde" diye konuştu.

'Başbakan Erdoğan'ın 1950’lerden bu yana gelen çok partili, parlamenter demokrasi mücadelesini yok saydığını' savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın padişahta olmayan yetkiyi istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Benim ağzımdan çıkan her sözcük Parlamento'da yasa haline gelsin, yargı asla itiraz etmesin' demeye çalışıyor” diye konuştu.

CHP lideri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve yönetim kurlu üyelerini kabul ettiği görüşmede bu durumun medyaya yansımalarına da değindi.

Kılıçdaroğlu, "Medya üzerine baskı kurulması, gazetecilerin özgürce yazamamaları, haber yapamamaları zaten bu anlayışın bir sonucu" ifadelerini kullandı.

 

'Yargıya takılıyoruz'

 

Başbakan, Konya Ekonomi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada kuvvetler ayrılığının kendilerine engel olduğunu belirtmişti.

Erdoğan, "Bu fakirin üzerinde 6 yıldır ısrarla durduğu bir şehir hastaneleri projesi vardır. Biz bu şehir hastaneleri projemizi ne yazık ki bürokratik oligarşi ve yargı sebebiyle hala hayata geçiremedik. Artık biz sedye üzerinde bir hastanenin kampüsünde dışarıda hastalarımızın taşındığını görmek istemiyoruz. En başarılı olduğumuz alanlardan birisi olmasına rağmen sağlıkta bunu aşamadık. Niye? İşte bürokratik oligarşi ve yargı... Bunlara takılıp kalıyoruz. Dışarıdan bakanlarda ‘326 milletvekiliniz var yine bahane’ diyor. Ama kuvvetler ayrılığı denilen olay varya o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki ‘seninde bir oynama sahan var’ diyor” diye konuşmuştu.

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