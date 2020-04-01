Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın başlattığı Koronavirüs kampanyasını değerlendirdi: Bağışın faturası da garibana çıkacak

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP Genel Merkezi'ne gidip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi yasaları ile bunlarda yapılan değişiklikler üzerinde çalışan Kemal Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. Maddesi 10 Eylül 2014 tarihinde değiştirildi. Bu kanunun 10. bendi şöyle: 'Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına, makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı gelir vergisi matrahından düşülür.' Sormak lazım, devleti yönetenler bağış kampanyası açıyorlar. O bağış kampanyasına katılan kişiler, geriye dönüp yaptıkları bağışların tamamını vergiden düşecekler. Erdoğan'ın bu düzenlemeden haberi var mı? Anlı-şanlı bir sürü ismi, 'Bağış yaptı' diye yayınladılar. Başta, kamuoyunda ‘5'li çete' olarak nitelendirilen isimler olmak üzere yaptıkları yardımlar kamouyuna açıklandı. Herkes bilsin ki o yardımı yapanlar, yaptıkları bağışın tamamını vergiden düşecek."

Kılıçdaroğlu, yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamının şirketler tarafından vergi matrahından düşüldüğünü ifade ederek, “Aynı şekilde kanunun 6. maddesine göre patronların şirketleri ya da kendi adlarına yaptıkları bağışlar da vergiden düşecek. Örneğin A şirketi bağışta bulundu. Şirket bunu vergiden düşecek. Şirket sahibi kendi adına yatırdıysa o da vergiden düşecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, 2 milyon aboneli Başkentgaz'ın, vergiden muaf olduğu için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar yardımda bulunduğunu, bu paranın tamamının vergiden düşüldüğünü hatırlattı.

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