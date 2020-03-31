Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 704 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 704 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece, Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 214'e; vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi.
Bakan Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nün günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.
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Son 24 saatte 15 bin 422 tanı testinin sonuçlandığı bilgisini paylaşan Koca, 2 bin 704 kişiye tanı konduğunu belirtti. Tedavisinin ardından taburcu olan hasta sayısı ise 243 olarak kaydedildi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım"
Türkiye'de ilk 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü