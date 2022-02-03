Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe vuran bir açıklamadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız” açıklamasına ilişkin olarak, "Erdoğan’ın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe vuran bir açıklamadır" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Açıklanan enflasyon rakamı düşük bir rakam. Zaten ENAG’ın açıkladığı rakam bunun çok daha üstünde. Pazara, alışverişe gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Gerçek mutfakta. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş, 50’nin biraz altında göstermiş enflasyonu, Nebati Bey üzülmesin diye.

Erdoğan Osman Kavala açıklaması

"Erdoğan’ın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor, bizim ülkemizde anayasa, hukuk, yok, uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkararız anlamına geliyor."

"Erdoğan’ın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor, bizim ülkemizde anayasa, hukuk, yok, uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkarırız anlamına geliyor.

Eğer siz bir anayasa yapmışsanız, anayasada düzenlemeler varsa, o yasaya göre AİHM kararlarına uyacaksanız ve siz bunu zorunlu olarak bütün yargının uygulaması gerekiyor demeniz gerekirken hayır ‘Biz bunlara uymayacağız’ demeniz, ‘Bizim ülkemizde otoriter yönetim var, ben ülkemi istediğim gibi yönetirim, siz ne derseniz diyin’ anlamı çıkar. Bu Türkiye’nin itibarına vurulmuş ciddi bir darbedir, bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz. Ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç.

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk

Sevgili evladımızı çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum."

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