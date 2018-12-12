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Politika

Kılıçdaroğlu: En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır (2) 

  "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

12 Aralık 2018 15:53


 
\"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR. UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR\" 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi\'nde düzenlenen \'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı\'nda  konuştu. Konuşma sonrasında çıkışta İYİ  Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin de kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, \"Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır benimde en büyük arzularımdan birisi bu\" dedi. 


Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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