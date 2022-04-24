Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için faturasını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, "Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz" dedi.

Elektriği uzun süredir kesik olan Mamak'taki bir aileyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Aileyi dinledim, iki güzel evladı var. Yaşanan trajedi onların kaderi değil. Eğer bu ülkede bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden elektrik borcunu ödemiyorum demez. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor. Türkiye böyle bir trajediyle karşı karşıya. Dünyanın ve Türkiye’nin de değişmesi lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir değişime ve birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. Evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye’yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Onlara karşı sorumluluğunu bütün siyasetçilerin yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz.

Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi milletin karakteridir. Değişimi gerçekleştireceğiz. Bu millet zulme karşı kulaklarını tıkamaz, biz birbirimize emanetiz. Birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsa hiçbirimiz rahat değiliz. Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz.

Elektriği kesip insanları karanlığa mahkûm ediyorsanız, beşli çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir.

Devlet beşli çeteye milyarları aktarmak için değil vatandaşın elektriği kesilmesin diye vardır sosyal devlet. Sosyal devlet, beşli çetelere kaynak aktarıyorsa bir sorunumuz var demektir. Beşli çetelere kaynak aktarmak için değil vatandaşın elektriğini güvence altına almak için sosyal devletin olması lazım."

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle karanlıkta kalma eylemi yapacaklarını borcu ödemeyeceklerini söyledi

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinden lüks lambasıyla seslendi: Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız!