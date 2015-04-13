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Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'te soruları yanıtladı: Demirtaş'la Ağrı'ya gidecek mi?

Kılıçdaroğlu sözlükte iki saat boyunca gelen sorulara yanıt verdi

13 Nisan 2015 02:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'te yazarların sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na Ekşi Sözlük'te birçok soru yöneltilirken HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Ağrı’ya giderek TSK ile PKK arasındaki çatışmayla ilgili ayrıntıları inceleme çağrısıyla ilgili bir soru dikkat çekti.

Bir Ekşi Sözlük yazarı, Kılıçdaroğlu'na “Ağrı'da olanları öğrenmek için Demirtaş'ın çağrısına uyup, Bahçeli ile oraya gider misiniz?” diye sordu. Kılıçdaroğlu bu soruya, “Ağrı’daki olayları ayrıntılarıyla öğrenmek için tüm çabamızı gösteriyoruz. İddialar vahim, olayları inceleyeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sayın Demirtaş'ın çağrısına yanıt vermek için önce olayların ayrıntısını öğrenmemiz gerekiyor.” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu sözlükte iki saat boyunca gelen sorulara yanıt verdi. 

 

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