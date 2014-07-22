Kılıçdaroğlu: Ekmel Bey 'CHP dine karşı' imajını tamamen ortadan kaldıracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında, “On yıllardır bize karşı kullanılan ‘CHP dine karşı’ kampanyasının çürütülmesini sağlayacak” dedi.

“ Aslında CHP bu haksız algıyı yıkmak için çok önemli adımlar attı” diyen Kılıçdaroğlu, “Ekmel Bey gibi mütedeyyin bir şahsiyetin CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilmesi bence bu haksız önyargıların tamamen ortadan kalkmasına katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’in “CHP liderine göre İhsanoğlu’nun adaylığı CHP imajını değiştirdi” başlığıyla köşesine taşıdığı (22 Temmuz 2014) yazısı şöyle:



‘Dine Karşı’ Silindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ramazan ayında ilahiyat hocaları, din adamları ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda örgütlü sendikaların temsilcileriyle, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in düzenlediği iftar yemeklerinde buluşuyor. Geçen hafta Ankara’da, önceki akşam da İstanbul’da yapılan bu iftarlarda Kılıçdaroğlu, din adamlarının görüş, eleştiri ve taleplerini dinledi. İstanbul’daki yemeğin ardından Ankara’ya dönüş yolunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine konuşma fırsatı bulduk.Ege’de, Muğla-İzmir-Ayvalık hattında, birkaç gün süren Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek turundan izlenimlerini sorduk.

‘Sahiller Ekmel Bey’in yanında’

CHP’nin güçlü olduğu ‘sahil’ bölgelerinden gayet olumlu gözlemlerle döndüğünü belirttikten sonra şöyle devam etti:

“Tatil yörelerindeki yurttaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok duyarlı. Önemli bölümü günlerce kuyruk bekleyerek kayıtlarını aldırmış. Belediye başkanları, il veilçe başkanlarından tek tek rakamları istettim. Çok güzel. Bir kısım yurttaş da tatilini yarıda bırakıp oy vermeye dönecekler.”

‘Kadınlar çok ilgili’

İhsanoğlu’nun adaylığı ilk açıklandığında CHP tabanından fire verileceği değerlendirmeleri yapılıyordu. CHP liderinin ‘tatilcilerin’ ortak adaya bakışı konusundaki gözlemleri şöyle:

“En ufak bir tepki yok. Biz de gittiğimiz her yerde Ekmel Bey’in kim olduğunu, özelliklerini, neden, niçin aday yaptığımızı anlattık. CHP tabanında sorun yok. Özellikle kadınlardan yoğun ilgi var, hem seçime hem de Ekmel Bey’e yönelik.”

‘Rakibini tanıyorsunuz yetmez mi?’

Ege turunda ilçelerde yaptığı bölgesel toplantıları anlattı. İhsanoğlu’nu tanıtırken en fazla alkışı “Geçmişi temiz, şaibesiz” bölümü almış. Ortak adayın tanınırlık konusunu da Kılıçdaroğlu, oldukça ironik biçimde çözmüş:

“Ekmel Bey’in özelliklerini anlatırken ‘Onu tanımıyor olsanız bile rakibini (Erdoğan’ı kastederek) çok daha iyi tanıyorsunuz. Yetmez mi’ diyorum, yetiyor!”

'CHP imajına önemli katkı'

İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına inandığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ekmel Bey’in adaylığının CHP’ye de sağladığı çok önemli katkılar var”dedikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öncelikle on yıllardır bize karşı kullanılan ‘CHP dine karşı’ kampanyasının çürütülmesini sağlayacak. Aslında CHP bu haksız algıyı yıkmak için çok önemli adımlar attı. Başörtüsü meselesinin Türkiye’de bir sorun olmaktan çıkarılması, her yıl ramazan aylarında din adamlarımızla yaptığımız iftarlar bunların belli başlıları. Ancak şimdi Ekmel Bey gibi mütedeyyin bir şahsiyetin CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilmesi bence bu haksız önyargıların tamamen ortadan kalkmasına katkı sağlayacak.”

'Ülke çıkarı, parti çıkarının önünde'

Ekmel Bey’in adaylığının içeride ve dışarıdaki CHP imajına sağlayacağı diğer katkıları da Kılıçdaroğlu şöyle sıraladı:

- Partimizde çok değerli arkadaşlarımız olmasına karşın Ekmel Bey’in aday gösterilmesi CHP’nin Türkiye’nin çıkarlarını, parti çıkarlarının önünde gördüğünün, Türkiye’nin huzuru ve barışı için büyük uzlaşıyı sağlayan parti olduğunun göstergesidir.

- Gösterdiğimiz adayın dış dünyadaki saygınlığı da CHP’nin artı hanesine yazılacak bir unsurdur.