-KILIÇDAROĞLU: ''DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLSUN'' BOLU (A.A) - 04.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır Cezaevi ile ilgili sözleri üzerine ''Diyarbakır Cezaevi'ni niye yıkıyor? Müze yapsın. İnsanların geçmişte yaşadığı acıyı göstermek istiyorsa burayı müze yapsın'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bolu Mitingi öncesi, kent girişindeki bir tesiste gazetecilerle sohbet etti. Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır Mitingi'nin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Elindeki bütün silahları aldım. Ne diyecek? Söyleyecek lafı kalmadı. Beni suçluyor. Bir sürü şeyden çark etti. PKK lafını korkudan ağzına alamadı. Beni eleştiriyor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Başbakan'ın Diyarbakır Cezaevi ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine de ''Diyarbakır Cezaevi'ni niye yıkıyor? Müze yapsın. İnsanların geçmişte yaşadığı acıyı göstermek istiyorsa burayı müze yapsın. Başbakan'ın Diyarbakır konuşmasında açıklanan tek şey, yeni bir cezaevi. Diyarbakır'a hayırlı olsun. Yeni bir cezaevi yapıyor'' dedi. Diyarbakır'a gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Her halükarda gideceğim ancak bu, zaman açısından referandumdan önce mi yoksa sonra mı olur bilemiyorum'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın konuşmasında cezaevinde kaldığını dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine de ''Evet, Tekirdağ'da yarı açık bir cezaevinde kalmıştı'' dedi. Sohbet sırasında CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay da kendilerinin referandum harcamalarının 1 trilyona yaklaştığını, ancak duyumlarına göre AK Parti'nin harcamalarının 40 trilyon civarında olduğunu söyledi. Okay, bu referandumun Türkiye'ye maliyetinin yaklaşık 150 trilyon olduğunu ifade ederek, ''Neredeyse AKP tek başına bu harcamayı yapacak. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Kaynağını açıklasın. Kaynaklarından biri de Deniz Feneri'' diye konuştu. AK Parti'nin Ankara Keçiören'de bir deposunun bulunduğunu, bu depoda ''evet'' yazılı pankartlar olduğunu ileri süren Okay, vatandaşların evine 250 TL karşılığında bu pankartların asıldığını iddia etti.