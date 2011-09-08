-Kılıçdaroğlu: Dış politika holiganlaştı İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarında geçen 9 yıl boyunca Türkiye, bütün ulusal davalarda ve projelerinde kaybeden taraf olduğunu belirterek, ''Türk dış politikası Başbakan'ın üslubuna ve tarzına uygun olarak holiganlaşmıştır'' dedi. CHP Parti Meclisi'nin Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantısının basına açık bölümünde konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yüzde 49.9 oy oranıyla tekrar iktidar olduğunu ancak seçimlerden sonra Türkiye'nin ''pelte gibi yığılıp kaldığını'' ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın yeni vizyonlar yapacak takati kalmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Acı gerçekler baskın bir şekilde Türkiye'nin gündemine oturmaya başlamıştır. Hiçbir iktidara nasip olmayan bir şans, bilgisiz, liyakatsiz ellerde, ehliyetsiz ellerde heba olmuş, basit bir rövanş uğruna çarçur edilmiştir. İktidarda oldukları 9 yıl boyunca sayın Başbakan'dan olgunlaşma bekleyenler hayal kırıklığına uğramıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinde birazcık pişen, akilbaliğ olan kadroları partinin dışında bırakmış, siyaset koltuklarını henüz hiçbir profesyonel yetkinliğe ulaşmamış isimlerle doldurarak zaten dayanılamaz hale gelmiş kahdı ricali büsbütün derinleştirmiştir. AKP iktidarında geçen 9 yıl boyunca Türkiye, bütün ulusal davalarda ve projelerinde kaybeden taraf olmuştur.'' AB ile müzakere sürecinde gün ortasında ''AB'ye katıldık diye'' görkemli törenler düzenlediğini, buna karşın daha açılması gereken fasılların 10'da 1'inin açılmadığını, bu hızla gidilirse sürecin tamamlanmasının bir asra ulaşacağını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bir 100 yıl geçerse ancak AB'ye üyelik sürecini tamamlayacağız AKP'nin izlediği politika böyle devam ederse'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın ''Siz bizi alamazsanız Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterlerini koyup yolumuza devam ederiz'' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu bir itiraftır. Başbakan'ın ve hükümetin artık Avrupa vizyonu diye bir sorunu yoktur ve böyle bir vizyon da kalmamıştır'' dedi. Türkiye'nin, Avrupa'dan da Avrupa'nın ortak evi AB'den de hızla uzaklaştığını, halkın açıkça aldatıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Halkın beklentilerine ihanet edilmiştir. Kaplumbağa hızıyla ve isteksiz bir şekilde yürütülen müzakerelerin halkı oyalamaktan ve 'dostlar alışverişte görsün'den başka bir amacı kalmamıştır. Avrupa'dan hızla uzaklaşan Türkiye'nin nerelere, hangi tehlikeli sulara savrulduğu herkesçe görülmektedir. Türk dış politikası artık doğu-batı ekseninde şekillenen ve bu yönüyle de hem doğuda hem batıda işlevsiz olan, saygı gören niteliğini kaybetmiştir. Türk dış işlerinin engin deneyimi, bilgi birikimi, dünya ölçüsündeki saygınlığı, sağduyusu ve ciddiyeti terk edilmiş, dış işlerinin altın değerindeki kadroları 'monşerler' diye aşağılanmış, neticede Türk dış politikası Başbakan'ın üslubuna ve tarzına uygun olarak holiganlaşmıştır.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için ''İsrail'in avukatlığını yaptığını'' ifade ettiğini belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, halk dışında hiç kimsenin avukatlığını üstlenmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İsrail'in avukatlığını yapan kim? Amerika'da Yahudi lobisinden üstün hizmet madalyası alan kim? Ben miyim Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi size soruyorum, Recep Tayyip Erdoğan, siz o üstün hizmet madalyasını iade edecek misiniz etmeyecek misiniz? Etmezseniz avukatlığa soyunmuşsunuzdur. Hiçbir zaman, hiçbir yerde papaz elbisesi giymedim. 'Papaz elbisesi gerekirse giyerim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu diyen insan yeri geldiğinde herkesin avukatlığını yapabilir, Türkiye'nin çıkarlarını da göz ardı ederek. '' Kendisinin ''Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olmadığını, bunu da savunmadığını'' belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Irak'ta binlerce Müslüman kadına tecavüz edilirken Amerikan askerlerine başarılar dilemedim. Açık ve net söylüyorum, yapılan 'cambaza bak' olayıdır. Hem İsrail'in karşıtıymış gibi bir politika güdeceksiniz hem de füze kalkanını getirip Türkiye'ye konuşlandıracaksınız. Füze kalkanının avukatı kimdir? Hani Türkiye'ye gelmeyecekti bu? Kim için geldi füze kalkanı, Türkiye'yi korumak için değil herhalde. Kimi korumak için, İran'a karşı İsrail'i korumak için. O zaman İsrail'in avukatı kim? Halkı kandırıyorlar. Her yerde, her ortamda bunları söylemeye devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan kendi halkına doğru bilgi vermiyor. Doğru bilgi vermemekte de kararlı görünüyor ama onun maskesini indirmek de bizim görevimiz.''