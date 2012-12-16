Kılıçdaroğlu: Devrimcilerin mücadelesi günümüze ışık tutuyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 68'liler Birliği Vakfı Genel Kurulu'na gönderdiği mesajda "Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye diye yola çıkan devrimcilerin, milli petrol, parasız eğitim ve özerk üniversite mücadelesi günümüze de ışık tutmaktadır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 68'liler Birliği Vakfı'nı genel kurulları dolayısıyla kutladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Vakfın Genel Başkanı Sönmez Targan'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

''Devrimci Gençliğin 'Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye' amacıyla başlattığı ve çıkarsız yurtseverliğiyle tarihe mal ettiği dik duruşun günümüze yansıtılması için verdiğiniz mücadeleyi kutluyorum. 'Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye' diye yola çıkan devrimcilerin, bu temel yaklaşımlarının yanı sıra, milli petrol, parasız eğitim ve özerk üniversite mücadelesi günümüze de ışık tutmaktadır. 'Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye', milli petrol, parasız eğitim ve özerk üniversite mücadelesinde bedel ödemeyi de göze alan ve günümüzün özel yetkili mahkemeleri olan sıkıyönetim mahkemelerinde boyun eğmeyen, zindanlarda kardeşlik türküleri söyleyen, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi mücadelesinin bedelini canıyla öderken bile dik duran devrimcileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Genel kurulunuza katılan tüm 68'lileri ve devrimcilerin yol arkadaşlarını, dostlarını şahsınızda selamlıyor, örgütlü mücadelenize başarılar diliyorum.''