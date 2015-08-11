'Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan kritik dört bakanlıktan üçünü istedi' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla dün yaptığı koalisyon görüşmesinde İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarından en az üçünü istediği iddia edildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün saat 18:00 de başlayan ve 4 saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası liderlerin perşembe ya da cuma günü tekrar buluşacağı açıklandı.

Hürriyet’te yer alan kulis habere göre, Kılıçdaroğlu’nun koalisyon görüşmesinde ve aksam yemeğinde partisinin beş önemli ilkesini Davutoğlu’yla paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun “Yüksek profilli bir hükümet kurulması” gerekliliği vurgusu yaptığı; “Dış politika, ekonomi, eğitim, yeni anayasa ve Kürt sorunu” başlıklarında köklü değişiklik talebini masaya koyduğu öğrenildi.

Olası bir koalisyonda öncelikli olarak İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarından en az üçünü istediği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun Davutoğlu’na “Eğer bir AK Parti- CHP Koalisyonu’ndan bahsedilecekse, öncelikli koşullarından biri dış politikanın tamamen değişmesidir. Ortadoğu’ya, AB’ye ve dünyanın diğer merkezlerine yeni ve ekseni barış üzerine kurulu dış politikayla bakılması gerekir. Eğitimin de sekiz yıllık kesintisiz hedefiyle yeniden planlanmasını istiyoruz” dediği kaydedildi.