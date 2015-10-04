Kılıçdaroğlu: Davutoğlu Erdoğan için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır

CHP'nin Alanya mitinginde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu unutmayın, Davutoğlu Erdoğan için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır" dedi.

1 Kasım seçim kampanyasına dün Mersin'den başlayan Kılıçdaroğlu bugün Antalya'da mitingler düzenliyor.

Alanya'da halka seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

İki önemli kural getirdik. Birinci olarak başbakanlığa bağlı, şehitlerin ve gazilerin sorunlarını çözecek bir bakanlık olacak. Şehit ve gaziler bizim herşeyimizdir, onlara her türlü imkanı tanımak bizim borcumuzdur.

Cumhuriyet tarihinin en zorlu döneminden geçiyoruz. Eğitim sisteminde sorunlar var. Hangi aile çocuklarını rahat okula gönderebiliyor ? Milli Eğitim politikasını sözüm söz, CHP getirecek. Önümüzdeki seçimler çok önemli, bunlar kolay seçimler değil. Vatandaş borç batağında, bu millet 205 milyon lira kredi faizi ödedi. Diyorlar ki kaynak nerede, milletyi soyuyorsun zaten. O faizlerin yüzde 80'ini sileceğim, en az yüzde 80'ini sileceğim.

Şu soruyu sormak istiyorum, madem ekonomide bu kadar başarılısınız, bu işsizlik niye? Demokrasiyi savunuyorsanız gazeteciler neden gece yarısı dövülüyor? Bunları soracağız. Neden AB sırtını döndü bize, neden Ortadoğu sırtını döndü bize.

1 Kasım'da güvenle, Türkiye'nin sorunlarını çözmede benim de tuzum var diyerek sandığa gitmeye hazır mıyız? Eğer komşunuzun sandığa gitmeyeceğini öğrenirseniz onu da ikna edin. Şu mitinge gelen bütün vatandaşlarımın ortak bir derdi var, 'ne olacak Türkiye'nin derdi' diye. Bu ülkede kardeşçe yaşıyacaksak bunun bilinen tek adresi var, o da CHP. Diyorlar ki CHP nasıl bunu yapacak, CHP savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Türkiye'nin en derinlikli sorunlarını biz çözeriz çünkü biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. 78 milyonu kucaklayan tek parti var, o da CHP'dir.

CHP iktidarında kimse ötekileştirilmez, CHP iktidarında atama bekleyen öğretmen olmaz, CHP iktidarında çocuklarımız güzel okullara gider.

Şehitlerimizin ülke için değerini de biliyoruz. Onlar biz rahat uyuyalım diye şehit oldular, bizim huzurumuz için mücadele ettiler. Bütün bunları biliyoruz, o nedenle şehit yakınlarımıza ve gazilerimize saygı duyduk. Onlar gibi hiçbir zaman şehitlerimize kelle demedik. Milli ve yerli olan tek parti CHP'dir. Kendilerini milli ve yerli parti olarak tanıtmasınlar, bu milleti ayrıştırdılar. Bizim duruşumuz Mustafa Kemal'in duruşudur.

Şunu unutmayın, Davutoğlu Erdoğan için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır