Kılıçdaroğlu: Erdoğan, AKP ile koalisyon görüşmelerinde ailesine dokunmama garantisi istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine dolaylı olarak “Bana ve aileme dokunmama güvencesi ver” mesajı gönderdiğini açıklayarak, "Biz bu garantiyi veremeyeceğimizi, bunun yargının konusu olduğunu söyledik ve reddettik" dedi.

Cumhuriyet'te Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Kılıçdaroğlu, AKP ile koalisyon kurulamamasına gerekçe olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını CHP seçim bildirgesini açıklandığı ve milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantının basına kapalı bölümünde yaptı. Edinilen bilgilere göre toplantıda AKP ile koalisyonun neden kurulmadığını anlatırken Erdoğan’dan gelen mesajı Kılıçdaroğlu şu ifadelerle anlattı:

“7 haziran sonrası AKP ile koalisyon görüşmeleri sırasında bizden dolaylı olarak Erdoğan ve ailesine dokunmama garantisi istendi. Bize bu mesaj geldi. Ancak biz bu garantiyi veremeyeceğimizi ifade ettik. Çünkü bu konu yargının işi bunun yargının konusu olduğunu söyledik ve reddettik” Toplantıda CHP’li adaylardan Kılıçdaroğlu’na, “Bunu kampanyada kullanalım mı” sorusu geldi. Kılıçdaroğlu, bu sorulara “Kullanmayın” karşılığını verdi.

17-25’i Davutoğlu’na söyledim

Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile koalisyon için ilk görüşmelerinde, “Baştan açık açık söyledim, 17- 25 Aralık dosyalarını Meclis’e getiren olursa biz buna karşı çıkmayız, destek oluruz dedim. Cumhurbaşkanlığından örtülü ödeneğin alınması konusunda bir girişim olursa buna destek oluruz dedim. Söylediklerim o günün akşamında Saray’a gitti. O da müdahale etti. Sonuçta bize 3 aylık seçim koşullu koalisyon önerdiler” diye konuştuklarını aktardı.

Kalın bağlantı

Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleri sırasında Davutoğlu ve ekibine ilettikleri tüm bilgilerin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından Erdoğan’a iletildiğini de ifade etti.

Diyarbakır’a geleceğim

Kılıçdaroğlu, adaylardan, 7 Haziran’da CHP’nin yalnızca HDP’ye oy kaybettiğine takılmamalarını isterken, “HDP’ye oy kaybetmiş olabiliriz ama AKP’den de oy alıyoruz. Çok çalışmalıyız. Her bölgeye göre özel çalışma yürütmeliyiz. Özellikle AKP’li seçmenlerden oy alacak politikalar geliştirmeliyiz” diye konuştu. Toplantıda çok sayıda örgüt yöneticisi Kılıçdaroğlu’nu kendi seçim bölgesinde miting yapmaya davet etti. Diyarbakır örgütünün çağrısına özel olarak yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Diyarbakar’a her zaman gelmeye çalışıyorum. Organize edin bu seçim döneminde de Diyarbakır’a gelceğim” sözü verdi.