Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsiz sayısı çalışan işçi sayısını geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, AKP döneminde ilk kez işsiz sayısının çalışan işçi sayısını geçtiğini söyledi.

Kayseri'den Nevşehir'e geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Telekom Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde konuştu. Alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişinin 'Başbakan Kemal' sloganıyla karşıladığı CHP Lideri, siyasetin kavga yeri olmadığını, halka hizmet yeri olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ülkede huzur ve barış istediklerini, bunun için yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, Türkiye’nin dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her şeyimiz var. Mimarımız, gazetecimiz, öğretmenimiz, emeklimiz var ve hepsi de iyi yetişmiş ama Türkiye’de eksik olan bir şey var. Temiz siyaset, ahlaklı siyaset, halkını düşünen siyaset, cebini değil halkını düşünen siyaset yok. Bunu yapacağız bunu getireceğiz" dedi.

Bu ülkenin insanlarının doğduğu andan itibaren vergi ödemeye başladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Su içersiniz vergi verirsiniz, bulaşık yıkarsınız vergi verirsiniz, ekmek alırsınız vergi verirsiniz, hayatın her alanında vergi var. Vergi ödemediğimiz tek şey teneffüs ettiğimiz havadır. O zaman şu soruyu sorma hakkımız var, bizim ödediğimiz vergiler nereye gidiyor? Ayakkabı kutusuna da son vereceğiz, kaçak saraya giden hortumları da keseceğiz" diye konuştu.

Emeklilere söz verdiğini, iktidara geldiklerinde vefa borçlarını ödeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kalkınmasında sizin alın teriniz var, sizin emeğiniz var. Çalıştınız vergi, sigorta pirini ödediniz, emekli oldunuz adam gibi yaşamanız lazım. Doğru düzgün aylık vermiyorlar. Aylığı bin liranın altında olan 8 milyon emekli var. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklinin gülmeye hakkı yok mu? Emeklinin bayram yapmaya hakkı yok mu? Biz de bayramlarda emekliye birer maaş ikramiye vereceğiz. Koro halinde 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Sen kaçak sarayına para buluyorsun, 2 milyon Suriyeli'ye 5 milyar para buluyorsun, ayakkabı kutularına istifleyecek dolarları buluyorsun, bakanların çocuklarının yatak odalarında boy boy kasalar koyuyorsun, sıra emekliye gelince 'Para yok.' Ben de diyorum ki; Size yok emekliye var. Size değil emekliye vereceğiz" diye konuştu.

Çiftçiler perişan

Ülke genelindeki çiftçiler gibi Nevşehir’de de patates üreticilerinin sıkıntılarının büyük olduğunu bildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “patatesi çok iyi biliyorum, çiftçinin alın terini de biliyorum. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor. Elektrik faturalarını biliyorum, gelen faizlerin de hepsini biliyorum. Söz verdim mazotu CHP iktidarında 1.5 TL yapacağım. Sözüm söz. Diyorlar ki 'Petrol dışardan geliyor 1.5 TL’ye nasıl vereceksin?' Ben de petrolün dışardan geldiğini biliyorum. Mazotun rafineri karı dahil litresi 1.21 kuruş. Köylüye 1.5 TL’den vereceğiz, zarar eden var mı? 'Nasıl vereceksin?' diyorlar. Sen yata, elmasa, pırlantaya sıfır vergi alıyorsun 'Ben sana kaynağı nereden buldun?' dedim mi? Ben çiftçiye verince 'Kaynak nerede?'diyorsun. Ben çiftçiye vereceğim kaynağını da bulacağım" ifadelerini kullandı.

Hedeflerim ve amaçlarım var

Türkiye’nin bölgenin en zengin ülkesi olduğunu söyleyen, hedefleri ve amaçları olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Birincisi; bu ülkede kavga olmasın huzur olsun, her evde huzur olsun. 17 milyon yoksulumuz var. 21. Yüzyıl'ın dünyasında 17 milyon yoksulumuz var. Bunlar 3 milyon 750 bin hanede oturuyor. Söz verdim hiçbir ailenin geliri 720 TL’nin altında olmayacak. Her ailenin en az 720 TL geliri olacak. Üzerinde hiçbir sorunumuz yok, altındaysa var. 720 TL aile sigortası gelecek, kadının banka hesabına yatacak. Kadın gidecek bankadan işçi gibi, memur gibi, çalışan gibi parasını çekecek. Bununla çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Buna aile sigortası diyoruz, her ailenin güvencesidir. Sosyal devletin gereğidir. Benim inancıma göre, siyasi anlayışıma göre, ahlakıma göre de sağ elinin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Yoksulluğu 4 yılda tarihe gömeceğim. CHP iktidarında hiçbir aile 'Ben yoksulum' demeyecek. Hiçbir ailede çocuk yatağa aç girmeyecek. Akşam her ailede tencere kaynayacak. Her evde huzur ve devletin bereketi olacak. Bereketli bir toplum olacağız."

Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsiz sayısının çalışan işçi sayısını geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "6 milyon 200 bin işsizimiz var. AK Parti iktidarı 13 yılda ülkeyi bu hale getirdi. İşsizler ordusu oluşturdular. 2 Trakya büyüklüğünde tarım alanı çiftçiler tarafından ekilmiyor Çünkü zarar ettiklerini söylüyorlar. ‘Ekiyoruz emeğimizin karşılığını alamıyoruz’ diyorlar. İşsizlikle mücadele etmek bizim bir numaralı görevimizdir. Bir evde işsiz varsa huzur yoktur. İşsizliği kaldıracağız" dedi.

Hükümet yetkililerinin Avrupa’ya gidip oradaki işsizleri ülkemize çalışmak üzere çağırdıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"'Biz Türkiye’de onlara iş verelim' diyorlar. Şimdi Allah aşkına meşhur bir sözümüz var 'Ayranı yok içmeye' diye başlayan. 6 milyon 200 bin işsiz var önce bunlara iş bul. Meclise bir kanun getirdiler, Başbakan ve bakanların hepsinin imzası var. Yabancıların istihdamı hakkında kanun tasarısı. Yabancılara iş vereceklermiş. Bizim işsizlerimiz önemli değil, nasıl olsa çantada keklik. Onlar nasıl olsa oy veriyorlar. 'Aç da olsa tok da olsa bize oy veriyorlar' diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Önce benim insanımın karnı doyacak. Daha önce CHP’ye oy versin vermesin bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; 7 Haziran’da gelin yeni bir başlangıç yapalım. Kavga olmasın, bereket, huzur olsun. Huzurlu bir Türkiye, yaşanacak bir Türkiye için yeni bir başlangıç yapalım. Temiz ve ahlaklı siyaseti getirelim. Sizden bunları yapmak için sadece 4 yıl için yetki istiyorum."

Siyaset hizmet yeridir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Bahsettiğimiz projelerin kaynağını için 'Bütçe kaldırmaz' diyorlar. Bütçe de kaldırır, devlet de kaldırır, Türkiye de kaldırır. Yeri geldiği zaman 'Türkiye dünyanın en güçlü 19. ekonomisi' diye mangalda kül bırakmıyorlar. Ama iş taşeron işçiye gelince, emekliye gelince 'Nereden bulacaksın?' diyorlar. Adam gibi bulacağım ve vereceğim. Mütevazi bir insanım ama bir konuda mütevazi değilim. 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl olur eğer Türkiye’de bunu 10 kişi 'Biliyorum' derse bunlar içerisinde birisi de benim. Bu konuda mütevazi hiç değilim. Benim siyaset anlayışım onların siyaset anlayışına hiç benzemez. Benim anlayışımda cebini doldurmak yoktur. Yandaşa hizmet etmek yoktur.

Benim için yandaş yok vatandaş vardır. Onlar siyaseti köşeyi dönmek için yapıyorlar, zenginleşme aracı olarak kullanıyorlar. Ben ise siyaseti halka adanmışlık olarak kabul ediyorum. Siyaset halka hizmet etmek demektir, sorunları çözmek demektir. Siyaset sorun üretmez sorun çözer. O yüzden 7 Haziran’da gelin yeni bir başlangıç yapalım, yaşanacak bir Türkiye’yi beraber inşa edelim. Bir pankarta 'Sarayın bir bardağı bin beş yüz, benim bir maaşım bin üç yüz lira' yazıyor. İşte onların adaleti budur. O nedenle diyorum batsın sizin adaletiniz. Adalet halk için olur. Adalet ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmediği zaman olur."