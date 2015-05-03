Kılıçdaroğlu: O kaçak saraya bağlanan bütün hortumları keseceğim, parayı size vereceğim

Kayseri'de partisinin düzenlediği mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin 13 yıldır iktidarda olduğunu ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsizlerin sayısının çalışanların sayısını geçtiğini söyledi.

Kayseri'de yaptığı konuşmada, iktidar partisi AKP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "13 yıldır iktidardalar, Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsizlerin sayısı çalışanların sayısını aştı. O nedenle yeni bir başlangıç yapacağız. Yeni bir başlangıç için hazır mısınız? Sizler hazır olduğunuz sürece, size söz veriyorum gün 24 saatse sizin için çalışacağım. Kimin için; emekliler için, çiftçiler için, işsizler için, esnaf için, sanayici için, kamu çalışanları ve atama bekleyen öğretmenler için çalışacağım" ifadelerini konuştu.

CHP'nin ülkedeki karmaşa ve gerginlik ortamının son bulmasını hedeflediğini söyleyen CHP Genel Başkanı, "Bu ülkede huzur, barış istiyoruz. Bu ülkede yoksulluk olmasın istiyoruz. Bu ülkede emekli rahat içinde yaşasın istiyoruz. Onun için yeni bir iklim ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var ve benim sizin oylarınıza ihtiyacım var. Beraber yola çıkacağız ve beraber çalışacağız" dedi.

'İlk kez iktidarın ezberi bozuluyor'

CHP'nin seçim bildirgesinde yer alan ekonomi vaatlerine de değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"183 bin 400 emekliye sesleniyorum. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda artık torunlarından kaçmayacaksın. Huzur içinde bir bayram geçireceksin. Sana 2 maaş ikramiyeyi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda vereceğim. Telaşa kapıldılar, bağırıyorlar. 'Nereden vereceksin?' diye. Sözüm söz, Kayseri'den sözüm söz. O kaçak saraya bağlanan bütün hortumları keseceğim ve o parayı size vereceğim. Esnaf kardeşim de unutmasın. Emekliye para vermek demek esnafa para vermek demektir. Emekli o parayı alıp götürüp birileri gibi İsviçre bankalarına yatırmayacak. Ne yapacak? Onuruyla alışveriş yapacak. O imkanı biz sağlayacağız.

"Bütün sorunların çözümü var. İlk kez iktidarın ezberi bozuluyor. İlk kez itiraz ediyorlar. 'Siz bunu yapamazsınız' diyorlar. Biz yapacağız, siz de göreceksiniz. Bu halka hizmet etmek bizim görevimizdir."

'Siyasetçi namuslu olacak, siyasetçi cebi için değil, vatandaşın cebi için çalışacak'

Siyaseti kirlilikten arındıracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Temiz siyaset olacak, ahlaklı siyaset olacak. Siyasetçi halkına hesap verecek. Siyasetçi halkına hesap verecek. Siyasetçi namuslu olacak, siyasetçi cebi için değil, vatandaşın cebi için çalışacak. Vatandaşın cebi para görecek, vatandaş zenginleşecek, esnaf zenginleşecek. Siyasetçinin görevi bu olacak, bunun sözünü veriyorum."

13 yıldır iktidarda olan AKP'nin 6 milyon 200 bin işsiz, aylığı bin TL'nin altında olan 8 milyon emekli, 17 milyon yoksul, 2 milyon Suriyeli bıraktığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Söylüyorum, Ortadoğu'ya barışı biz getireceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizi de kendi ülkelerine göndereceğiz. Huzur içinde gitsinler diyeceğiz." ifadelerini kullandı.