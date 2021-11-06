Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı işin doğası gerekeği güçlü bir Cumhurbaşkanı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'ın yazısına atfen sorulan Cumhurbaşkanı adayının düşük profilli olup olmayacağı sorusuna cevaben, "Başlangıçta zaten seçeceğimiz cumhurbaşkanı güçlü bir Cumhurbaşkanı olacak işin doğası gerekeği. Ama bu cumhurbaşkanının alacağı temel kararları ittifakı oluşturacak liderlerle ortak alması lazım." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, asıl olarak Millet İttifakı paydaşlarının "güç birliği" yaparak kararları verdikleri algısının seçmende oluşturulması gerektiğine vurgu yaparak, "Oturdular karar verdiler ve bu işi çözüyorlar ve çözmede de kararlılar diye bir algıyı oluştırmamız lazım. Bu algının da gereğini yapmamız lazım. Yani sadece bir algı değil bunun gereğini de yapmamız lazım. Tabi daha sonra, belli bir zaman diliminden sonra, bizim madem söz verdik millete, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

KararTV yayınında gazeteci Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu düşük profilli, yetkilerini devredecek bir cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akyol arasındaki diyalog şu şekilde:

"Düşük profilli izlenimi verecek bir Cumhurbaşkanı düşüncesini siz nasıl buluyorsunuz?"

"Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıncaya kadar Türkiye’nin bir numaralı gündemi, bu biraz sistemin tek adamı sistemi olmasından kaynaklanıyor" diyen Taha Akyol sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı nasıl birisi olmalı, bununla ilgili çeşitli açıklamalar var. Sayın Akşener seçilecek olan Cumhurbaşkanının bugünkü sistem içinde parlamenter Cumhurbaşkanı gibi davranması, Başbakanlık yetkilerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısına verilmesi şeklinde bir görüş ifade etti. Bu Millet İttifakı’na dahil olan partileri kaynaştırmak bakımından yararlı da olabilir. Ancak şu tür eleştiriler de geldi ben size onu soracağım, böyle bir cumhurbaşkanı düşük profilli olur. Yani Cumhurbaşkanı seçiyoruz, o Türkiye’yi 5 yıl yönetmeyecek. 1 yıl, 2 yıl parlamenter sisteme geçinceye kadar parlamenter sistemdeki sembolik Cumhurbaşkanı gibi götürecek. Düşük profilli izlenimi verecek bir Cumhurbaşkanı düşüncesini siz nasıl buluyorsunuz? Ya da böyle şey olur mu, yani seçim kazanabilir misiniz düşük profilli biriyle? Mehmet Yılmaz yazdı bunu biliyorsunuz T24’te."

Mehmet Y. Yılmaz'ın yazısını okuduğunu belirten Kılıçdaroğlu, soruya şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanı işin doğası gerekeği güçlü bir Cumhurbaşkanı olacak"

"T24’te yazmıştı ben de okumuştum. Şöyle, başlangıçta zaten seçeceğimiz Cumhurbaşkanı güçlü bir Cumhurbaşkanı olacak işin doğası gerekeği. Ama bu Cumhurbaşkanının alacağı temel kararları ittifakı oluşturacak liderlerle ortak alması lazım. Bu ortak alınacak kararların da bürokrasiye yansımaları da, bakanlara yansımaları da, vatandaşlara yansımaları da ittifakla vatandaşlar arasındaki güven ilişkisini pekiştirecektir. Evet bunlar beraber güç birliği yaptılar iktidar oldular ama güç birliğini sürdürerek devleti yönetiyorlar. Bu algıyı asıl bizim pekiştirmemiz lazım. Bunu pekiştirdiğimiz andan sonra alacağımız her ekonomik, siyasal, sosyal kararın yansımalarını toplum kabul edecektir. Evet bular gerçekleri görüyorlar, yanlışları görüyorlar. Hangi kararların alınmasını biliyorlar. Oturdular karar verdiler ve bu işi çözüyorlar ve çözmede de kararlılar diye bir algıyı oluştırmamız lazım. Bu algının da gereğini yapmamız lazım. Yani sadece bir algı değil bunun gereğini de yapmamız lazım. Tabi daha sonra, belli bir zaman diliminden sonra, bizim madem söz verdik millete, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçeceğiz."