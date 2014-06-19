Kılıçdaroğlu çözüm süreci toplantısı için Diyarbakır’a gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü Diyarbakır merkezli bir düşünce kuruluşu olan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (DİTAM) düzenlediği TİGRİS Diyalogları toplantısına katılacak. Merkezin düzenlediği bu ikinci toplantının konusu ise Kürt sorununa ve çözüm sürecine bakış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Aljazeera’den Sibel Demirci Erdem’e yaptığı açıklamada, “CHP konusunda bir bilgi eksikliği ve kırılmamış önyargılar var. Ben Diyarbakır Barosu Başkanı iken ne önerdiysem aynı çerçeveyi önerdik, bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Bizim de eksikliklerimiz olabilir, eleştiriye açığız” dedi

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TİGRİS Diyalogları toplantılarının ilkine Barış ve demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı çağırdıklarını söyledi. Kaya “Amacımız siyasi partilerin Kürt sorunu ve çözüm sürecine nasıl baktıklarını anlamak. Liderlerle sivil toplum örgütleri temsilcilerini, Kürt aydın ve siyasetçilerini bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantıya davet edilmesinin nedenini de anlattı: “Anamuhalefet partisi olarak CHP’nin Kürt sorununa yakın duran bir pozisyonu yok. Burada bunun CHP’nin içindeki ulusalcı kanadın baskın olmasından kaynaklandığı gibi bir algı var. İktidar olmak istiyorsa CHP’nin Kürtleri de kapsayacak bir yol haritasının olması gerekiyor. Anadilde eğitim, dağdaki gerillanın indirilmesi konusunda ne düşünüyorlar, nasıl bir projeleri var. Bunları buradan duymak istiyoruz.”

Kaya bir sonraki toplantı için AK Parti adına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a davet mektubu gönderdiklerini söyledi.