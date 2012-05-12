Kılıçdaroğlu Cihan Kırmızıgül'e verilen cezaya tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün poşu davasında 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.

Kırşehir'de konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yazarların yazı yazamadığını, sanatçıların, aydınların

konuşamadığını, Silivri'nin "toplama kampı" yapıldığını öne sürerek, böyle bir ülkede özgürlük ve adaletten yana olacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"CHP iktidar olduğunda önce demokrasiyi ve özgürlüğü getirecek bu ülkeye. Yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Siyasi otoritenin yargı üzerindeki gölgesine son vereceğiz. Yargıç, vicdanıyla karar verecek. Yargıcın verdiği karar, halkın vicdanında kabul görecek.

Eğer poşu taktı diye bir gence, bir üniversite öğrencisine 11 yıl hapis cezası verirseniz, orada demokrasi yoktur. Demokrasi ve özgürlüğü medya için de getireceğiz. İşten atılan gazeteciler, korkudan yazamayan gazeteciler, bu düzene son vereceğiz. Herkesin özgürce yazdığı, özgürce eleştirdiği belli bir düzeyi koruduğu, tam bağımsız ve özgür Türkiye'yi kuracağız.

Türkiye'yi darbe yasalarından arındıracağız. 12 Eylül'de darbe yapıldı, yüzlerce yasa çıktı. O yasaların çoğu antidemokratik. Eğer biz darbe yasalarının arkasına saklanırsak, bilin ki, biz darbecilerin ortağı oluruz. O halde CHP olarak yapacağımız ilk işlerden birisi darbe yasalarına son vermektir. Özgür ve bağımsız bir Türkiye'nin yolu, darbe hukukundan geçmez. Darbe hukukuna son vermek, Allah nasip ederse bizim iktidarımızda olacak."