T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Bylock kullanımında manipülasyon olabileceğini bir raporla Başbakanlığa bildirdik

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ByLock kullanımı dolayısıyla binlerce kişi hapse atılırken, kendilerinin yaptıkları bir çalışmayla Ekim 2016'da "ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini" bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini

27 Ocak 2018 21:28

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ByLock kullanımı dolayısıyla binlerce kişi hapse atılırken, kendilerinin yaptıkları bir çalışmayla Ekim 2016\'da \"ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini\" bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini açıkladı.    
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi\'nde konuştu. ByLock kullanımı nedeniyle insanların tutuklandığını, bunun üzerine yaptıkları bir çalışma sonucunu Ekim 2016\'da  \'ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini\' bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: 
\"Çok önceden. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, teknolojiyi çok iyi kullanan CHP, manipülasyonlar yoluyla masum insanların da mahkum edilebileceğini saptadı ve sorumluluk gereği bunu Başbakanlığa bildirdi. Ama bizim raporu hiç dikkate almadılar. 2017\'de geldiğimiz nokta, binlerce kişi boşu boşuna mahkum edildi ve hapse atıldı. Uyaran parti kim? CHP. Raporlayan parti kim? CHP. Başbakanlığa bildiren kim? CHP. Uyuyan kim? Başbakanlık. Masum insanları hapse atan kim? Mevcut hükümet ve yargı. Korkuya teslim olan yargı. Manipülasyon yapılabileceğini söyleyen hakimler sürüldü. Oysa biz, çok önceden bunu Başbakanlığa bildirdik.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ByLockEkimBaşbakanlığaGenel Başkanı Kemal KılıçdaroğluBilgiTeknolojileri ZirvesiByLockKemal KılıçdaroğluBuCHPAmaUyaranCHP RaporlayanCHP BaşbakanlığaCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24