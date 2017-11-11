Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit ailesini ziyaret etti (2)

PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa programları kapsamında muhtarlar ile toplantı ardından Gürsu\'da, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın\'ı ziyaret etti. Basına kapalı ziyarette geçtiğimiz günlerde 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlama ile ilgili bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Patlamada yaşamlarını yitirenler için başsağlığı dileyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, \"Üzücü bir olay. Bugünden sorumlu arama gibi bir düşüncem yok. Firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Gerekli araştırmaların ardından rapor çıktığında düşüncelerimizi daha net ifade edeceğiz. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz. Umuyorum ki, insanlar güvenlikli koşullarda çalışırlar, üretirler, emeklerinin karşılığını alırlar ve Türkiye böylece mutlu olur. Bu tür patlamalar bizi son derece üzüyor ve kaygılandırıyor\" diye konuştu.

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