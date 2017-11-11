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Politika

Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit ailesini ziyaret etti

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Bursa'ya geldi

11 Kasım 2017 15:26

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Bursa\'ya geldi. Kestel İlçesi Serme Köyü\'nde partililerin karşıladığı Kılıçdaroğlu, Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde PKK\'lı teroristlerle 10 gün önce girdiği çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın ailesine ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Bursa\'ya geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Kestel İlçesi Serme Köyü girişinde karşılama yapıldı. Kılıçdaroğlu\'nu, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili karşıladı. Kılıçdaroğlu burada, 10 gün önce Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın Kestel ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak ziyaret ardından Kılıçdaroğlu, Kültürpark Altınceylan Tesisleri\'nde muhtarlar ile bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.

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