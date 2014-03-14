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Kılıçdaroğlu, Burak Can'ın babasına başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Okmeydanı'nda öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nun babasını arayarak 'Oğlunuz bizim oğlumuz, acınız bizim acımızdır' dedi

14 Mart 2014 23:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından yapılan gösteriler sırasında Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu'na başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'daki mitinginin ardından Halil Karamanoğlu'nu arayarak, üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

Burak Can Karamanoğlu'nun ölümünden duyduğu büyük acıyı ve üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Oğlunuz bizim oğlumuz, acınız bizim acımızdır. Burak Can'a rahmet, size, ailenize, yakınlarınıza ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" dedi.

     

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