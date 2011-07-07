Kılıçdaroğlu: Bunu bir bilek güreşi olarak görmek yanlış

T24 - Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e 'tebrik ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri, '' Yaşanan yemin krizi görüşme amacımın içinde olmasa da Sayın Meclis Başkanı Çiçek'in de bu konuda elinden geleni yapacağına dair sözleri sevindirdi'' şeklinde değerlendirmelerde bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından bir açıklama da Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, ''Uygar toplum sorunlarını nasıl biraraya gelerek çözüyorsa biz de bu sorunların uygarca çözüm yollarını bulmalıyız. Bugün Meclis'i yönetirken ortaya çıkan bu manzara bizi üzüyor. Bir parti daha kaydını bile yaptırmadı. Bu demokrasi adına çok büyük bir ayıptır.'' dedi.



Kılıçdaroğlu, yaşanan süreci bir bilek güreşi olarak görmenin yanlış bir davranış şekli olacağını, Türkiye'nin yaşadığı bu en önemli sorunu partilerin gurup başkanvekillerinin bir araya gelerek çözmesi gerektiğini dile getirdi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:





'Bu sorun Türkiye'nin en ciddi problemi'



Sayın Meclis Başkanı'nın kendisni kutlamak için gittim ama yemin krizini de konsutuk. Sayın başkana düşüncelerimi aktardım. Bu sorunun Türkiye'nin demkratik anlamda en büyük sorunlarından biri olduğunu açıkladım. Bunun bir demokrasi ayıbı olduğunu, bunu uygar ülkelere nasıl anlatacağımıza değindim...





'Amacımız asla parlamentoyu kitlemek olmadı'



CHP'nin bu tavrının Meclisi boykot olmadığını, seçme seçilmenin bir insalık hakkı olduğunu belirttim. Biz hiçbir zaman parlamentoyu kitleme amacı gütmedik, bize göre parlamanto her zaman çalışmalı, kaldı ki hükümetin bizi takdir etmesi lazım. Avrupa'ya milletvekillerinin hapiste olduğunu nasıl açıklayacağız.





'Sorunun çözümü için ortak akıl şart'



Türkiye ve dünya uzun tutukluluk sürecinden şikayetçi öyleyse biz ortak akıl ile neden bu sorunu çözmüyoruz. Bu bakımdan sayın Başkan'ın sorunun çözümüne dair katkıda bulanacağını duyguma sevindim.



Bir şey daha ifade edeyim, aynı öneriyi Cumhurbaşkanı'na ve bugün Meclis Başkanı'na da yaptım. Gurup başkan vekilleri biraraya gelir ve bu sorunun çözümüne dair yollar üretirler açıklamasında bulundum.





Cemil Çiçek: CHP ve BDP kararlarını gözden geçirmeli



''Hiç şüphesiz ki bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak da parlamentonun görevidir. Parlamentolar sorunun kaynağı değil, çözüm noktasıdır. Bu sorunu çözmek için komisyonlar var, grup başkanvekilleri var. 60 yıldır bu tür sorunları nasıl çözüyorsak yine öyle yapmalıyız.



Bugün karşılaştığımız sorunun temelinde Anayasa yatıyor. Belki bunu en önce söyleyenlerden biri de CHP'dir. Yıllar önce bu konuda verdikleri bir genelgeyle ileride bir rejim sorunu olarak karşımıza çıkar demiştir. Mayınlarla dolu bir alanda siyaset yapmaya çaşlışıyoruz. Nereye bassak patlayacak korkusyla yaşıyoruz.



Bu Anayasa'da Kürt meselesi de çözüme kavuşturlmalı. AB ve Kıbrıs sorunlarına dair çözümler de ortaya konmalı



Yarın Mercliste hükümet'in programı okunacak ve CHP'nin ve BDP'nin bu konuyu bir kez daha değerlendirerek karar vermelerini istiyorum. Önümüzdeki sürecin daha olumlu çabalarla sürmesini diliyoorum.''





