Kılıçdaroğlu: Bülent Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış; siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum” ifadesiyle ilgili kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını aktardı.

“Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kuşoğlu’nun sarf ettiği söz konusu ifadeyi, “Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” şeklinde değerlendirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu aday olacak mı?