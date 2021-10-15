Başkan Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın önünde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster" çağrısını yaptı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız, bu bir şekilde dile getirildi" dedi.

Kılıçdaroğlu'na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ya görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası bir cumhuriyet kurumu. Cumhuriyet sözcüğü iki yerde geçiyor. Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de önemli." dedi.

“Sıcak siyasetin Merkez Bankası müdahalesini asla istemiyoruz”

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sıcak siyasetin Merkez Bankası müdahalesini asla istemiyoruz. Bu düşüncemizi sayın Başkan’a ifade ettik.

Merkez Bankası’nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını ifade ettik. Merkez Bankası’nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette. Bu kültürün yok olmamasını istedik, iyi bir kadrosu var kadronun korunmasını istedik. Bu konuda da elimizden gelen yardımı da yapabileceğimizi ifade ettik.

“Zam yağmuru arka arkaya geliyor”

Zam yağmuru arka arkaya geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sanayi açısında da bir sorun olarak duruyor.

"Son 45 günde Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti"

Bu konudaki hassasiyetimizi büyük ölçüde ifade ettik. Son 45 günde Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti. Bu rakam ciddi bir rakam. Fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor. Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından, işçisine, işsizlere kadar mutfağı büyük ölçüde etkileyecek.

Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, onu almaya çalışıyordu hükümet; şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Bu ülkede her vatandaşın hakkını, hukukunu savunmak; iktidarın olduğu kadar muhalefetin de görevidir.

"Kara kış" fonu

Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin endişelerini de ifade ettik. Önümüzdeki kış zam yağmuru gelecek. Elektirikten, akaryakıttan, doğalgazdan tutun hemen hemen her alanda ciddi sorunlar çıkabilir Bu konuda ben grup toplantısında kara kış fonu oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Fakirin fukaranın hakkını hukukunu korumak açısından, en azından bütçelerine katkıda bulunulması için bir fonun oluşturulması gerektiğini belirttim. Aksi halde bu kış vatandaşlar için kötü olacak. Bunu da altını özenle çizmek isterim.

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu Mısır’daki sağır sultan da biliyor"

MB bağımsızlığına müdahale eden kişinin ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, Mısır’daki sağır sultan da biliyor. Faiz oranları şu seviyeye insin diye talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz.

Erdoğan'a çağrı: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster

Buradan Erdoğan’a açık ve net çağrıda bulunuyorum: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster. Faiz yükselir mi düşer mi bu konuda kararı sen değil liyakatli kişiler versinler.Onlar bu kararı verirse dünyada pek çok finans kuruluşu Merkez Bankası’na saygı gösterecektir. Bugün bu kararı büyük ölçüde Erdoğan’ın vermesi . Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız, bu bir şekilde dile getirildi"

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"Yok öyle istediğin gibi at koşturmak "

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Merkez Bankası'na yapacağı ziyareti şöyle duyurmuştu:

"Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz"