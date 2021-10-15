Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Merkez Bankası güçlüdür, rezervleriyle rakamlarıyla. Kararlarını kendi içinde alır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

Kavcıoğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkede herkesin sahiplenmesi gereken bir kurumdur. MB güçlüdür, rezervleriyle rakamlarıyla. Kararlarını kendi içinde alır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

"Merkez Bankasının bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir. Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum.

"Bu arkadaşlar faiz indirildiğinde de faiz artırıldığında da burada görev yaptılar."