Kılıçdaroğlu: Bu bütçe siyasi açıdan darbe bütçesidir

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonu başladı. 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi üzerine CHP grubu adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. "Bu bütçe siyasi açıdan da darbe bütçesidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse korkudan sesini çıkaramıyor. 20 Temmuz darbesinden sonra gelen bütçedir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

İKO diye bir konfederasyon kurulmuş. Damat bey biz iki kez üst üste toplantı yaptık diyor. Bu parlamentoya saygısızlık değil midir? Elbette bu kanun teklifi yapılabilir ama çıkmış gibi parlamentodan geçmiş gibi bir irade sergilemek doğru değildir.

Size iki fotoğraf göstereceğim. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. 16 yıl sonra böyle bir tablo ile Türkiye’ye karşı karşıya getirenlerin vebali kime aittir. Bu bütçe işsizlik sorununa çözüm oluyor mu? 4 milyon emekli iş arıyor. Geçinemiyorlar. Bu bütçe çiftçiye ne getiriyor. Mazot fiyatlarını gübre fiyatlarını bizden iyi biliyorsunuz.

>> Çiftçilerin AK Parti hükümetlerinden 154 milyar alacağı var. Böyle bir tablo ile Türkiye hiçbir zaman karşı karşıya kalmadı. Sayın başkan değerli milletvekilleri, çiftçinin ne tarlası kaldı ne traktörü. Kaç esnaf kepenk kapattı sorun bakalım. Krizden sonra rahmetli Ecevit önlemleri aldı. Geldiniz hazıra kondunuz.

Borçlu vatandaşlara bu bütçe bir kolaylık getiriyor mu? AK Parti hükümetleri döneminde vatandaşın borcu tam 72 kat artmış. Sadece Tüketici kredisi borçları artış miktarı 229 kat, 56 milyon liradan 12 milyar 833 milyona çıkmış. Vatandaş Türkiye nereye gidiyor ile ilgilenmiyor. Vatandaş evine akşam nasıl ekmek getireceğini düşünüyor.

Saray hükümetinin vatandaşlara yüklediği yükler de var. Size yemin billah ediyorum bu hükümetin tamamı tefecilere hizmet ediyor. Kredi kartları ve tüketici kredileri 433 katrilyon parayı vatandaşlara ödetiyorsunuz. Bunlar gerçek rakamlar. Sürekli yürütme organını alkışlamak sizi kurşun asker konumuna sokar. Türkiye cumhuriyeti tarihinde hangi hükümet bu kadar çok faiz ödedi? Dört kez mali af çıktı. Rahmetli Unakıtan demişti ki bu kürsüdün bir daha AK Parti mali af çıkarmayacak. Ödeyemiyor af çıkarıyor, ödeyemiyor af çıkarıyor. E ödeyemiyor istidiğin kadar af çıkar.

Emeklilikte yaşa takılanlarda da bir çözüm getirmiyor bu bütçe. Hiçbir kişi kendi vatandaşını ‘türedi’ diye tanımlamaz. O lafı ediyorsa hiç kimsenin cumhurbaşkanı değildir. İnşaat işçileri. Hiç onlarla konuşuyor musunuz? Yılda 4 ay aylık alıyorlar. Eti gramla alıyorlar. Bana inanmazsanız gidin kasaba sorun. AK Parti grubunun kabahati onların her getirdiğine evet demek.

Üniversitelerin yurt sorunu.. Neden 16 yılda çözmediniz. Bunları bizim çocuklarımıza çok görüyorlar. 580 bin 201 konutun suyu kesildi. Bu ailelere su hakkını da reva görmüyorsunuz. 493 bin 219 konutun da doğalgazını kesiyorsunuz. Bu bir soru önergesine İBB’nin verdiği cevaplardır.

Şehit şehittir, burda bile ayrımcılık yaptı bu yürütme organı. 15 Temmuz şehidi de öbür şehit de bizim şehidimizdir. 24 Arılık’ta bir kanun çıkardınız. Kampanya açıldı paralar toplandı. İki yol geçti nerede bu para?

3600 ek gösterge vereceğiz dediler, bununla ilgili bir gelişme var mı? Neden vermiyorsunuz. Vatandaşın lehine gelenlere hayır Saray’ın lehine gelenlere evet veriyorsunuz.

Milyar dolarlar kazananlardan beş kuruş vergi yok. Yürütme organını bu rantiyeyi ne zaman vergileyeceksiniz.

Bu bütçe siyasi açıdan da darbe bütçesidir. Hiçkimse korkudan sesini çıkaramıyor. 20 Temmuz darbesinden sonra gelen bütçedir. Yasama yürütme ve yargı tamamen bir kişinin kontrolü altında. Bir ülke düşünün medyanın yüzde dokanı bir kişinin kontrolü altında. Bir ülke düşünün kimin terörist kimin olmadğına bir kişi karar veriyor. Bir ülke düşünün barış istediler diye yüzlerce akademisyen görevden atılıyor. Bir ülke düşünün kişilerin mahkemelerde savunma hakları kısıtlanıyor. Bir ülke düşünün devleti yönetelenler harcadıkları paranın hesabını halka vermiyor.

Bir ülke düşünün yaşanan ağır ekonomik krize rağmen iş dünyasından kimse sesini çıkaramıyor. Bir ülke düşünün siyasal gücü olanlarla parasal gücü olanlar yargılanmıyor. Milletvekilleri tutuklu. Uygulanması zorunlu alan Anayasa mahkemesi kararları bile alt mahkeme tarafından yerine getirilmiyor. Bir konsoloslukta cinayet işleniyor. Ses kaydı elimize geliyor. Ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar.

Londra’da bir avuç tefeciye 159 milyar lira ödeniyor. Bir ülke düşünün 16 yılda 11 kez eğitim sistemi değişiyor. Devletin kozmik odasını terörislere teslim edeceksiniz. O ülkenin genelkurmay başkanını yakalayıp cezaevine atacaksınız..”

“Yazlık-kışlık sarayda oturanlar, uçan saraylarda oturanlar israfı severler. Bu bütçeye evet derseniz beyefendinin aylığını 79 bin TL'na çıkaracaksınız. Hiçbir masrafın yok, fatura mı ödüyorsun? N’apacaksın bu parayı kardeşim? Nedir bu para aşkı?”

“Elektrik faturası ödemiyorsun, doğalgaz parası ödemiyorsun, uçak parası ödemiyorsun, okul masrafın yok. Niye bu kadar para istiyorsun?”