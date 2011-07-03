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Politika

KILIÇDAROĞLU: BOYKOT KARARINI ALKIŞLADILAR TEKİRDAĞ (A.A)

03 Temmuz 2011 10:17

-KILIÇDAROĞLU: BOYKOT KARARINI ALKIŞLADILAR TEKİRDAĞ (A.A) - 03.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sosyalist Enternasyonal toplantısında CHP'nin aldığı karar alkışlarla kabul edildi'' dedi. Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan dönüşte, güzergahı üzerindeki Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaptığı açıklamada, TBMM'yi protesto etmediklerini, sadece arkadaşlarının yemin edememesinden dolayı kendilerinin de yemin etmediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Atina'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısına değinerek, şöyle konuştu: ''Mecliste yemin etmememize ilişkin almış olduğumuz karar alkışlarla kabul edildi. Ancak, bazı ulusal medyada bizim takındığımız tavırdan dolayı toplantıda sert bir şekilde eleştirildiğimize dair haberler yer aldı. Bunların aslı astarı yok.'' -''KARAR İKİ YARGICIN ELİNDE'' Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilmelerine rağmen cezaevinden çıkamayan arkadaşlarının önlerinde hiç bir hukuki engel ve aldıkları kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bizim bu arkadaşlarımızın milletvekili seçilmiş olmalarına rağmen cezaevinden çıkamayışının önünde iki yargıcın kararı engel teşkil etmekte. Biz, meclisi protesto etmiyoruz. Meclis oturumlarına katılıyoruz. Ancak, milletin oylarıyla seçilmiş olan arkadaşlarımızı mecliste görmek istiyoruz.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çorlu ilçesine hareket etti. Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun Öztrak Parkı'na gelişinde vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı izdiham yaşandı.

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