Kılıçdaroğlu: Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lazım; oturup konuşmadık, şimdi bu yıkılıyor

"Aslında kürsüye çıkınca zaman zaman heyecanlanıyoruz. Ben sözcüğünü fazla kullandığım için partililerden de zaman zaman eleştiri geliyor. Ama bazı vatandaş 'sen ne yapacaksın?' diye soruyor bunun da bir cevabı olabilir. Ama işin doğrusu biz çerçevesinde bakmaktır. Zaten saygın, sağduyulu düşünen bir ittifakımız var. Belki 'ben' yerine 'biz'in kullanılması daha doğru.
Millet İttifakı'nda sorun var mı?
Gazeteci normalde bağımsız biri olarak düşüncesini ifade edebilir ama telkinlerle yazı yazıyorsa orada sorun var demektir. 6 partinin ortak talebi de demokrasi. Aramızda sorun var mı? Benim gördüğümüz kadarıyla hiçbir sorun yok. E her birimiz ayrı partiyiz ama önemli olan şu biz bu ülkeye demokrasiyi getirecek miyiz? Getireceğiz. En son örneğin tezkerede biz hayır dedik İYİ Parti evet dedi ne yaptık kavga mı ettik hayır.
Siyasi cinayetler iddiası
Sadece bana değil ülkeyi yönetmeye talep olan liderlere de zaman zaman örtülü bilgiler gelir. Biz bu hassas konuların önünü kesmek isteriz bunlardan biri de suikastlar. Bu bilgi devleti yönetenlere de daha fazla gelir. Devleti yönetenlerin bu kişileri cesaretlendirici söylemlerden uzak durması gerekir ama bakıyorum sayın Erdoğan'a açıkça tehdit. Bana tehdit, sayın Akşener'e tehdit. Bu olaylar karşısında kişi sessizliğini koruyorsa cesaret veriyor demektir.
Akşener'e olan tehdit sıradan bir tehdit değildi. O açıdan tehdit konusunda herkesin dikkatli olması konusundaki bir düşüncemdi. Gelen bir duyumun seslendirilmesiydi ve bu duyum da sıradan bir duyum değildi.
"Erdoğan'ı en çok rahatsız eden kişi benim"
Ben Erdoğan'ın beni karşısına göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Onu şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu iddialar ittifakı karıştırmak için ortaya atılıyor."