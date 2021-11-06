Kılıçdaroğlu: Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lazım; oturup konuşmadık, şimdi bu yıkılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "muhafazakâr dünya ile oturup konuşmadıklarını ve eksikleri olduğunu" belirterek, "Helalleşmemiz lazım, aramızdaki duvar yıkılmaya başlıyor" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı için de konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dindar kesimle ilişkilerimiz daha iyi"

"Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lazım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik, Ankara'da oturduk durduk. Şimdi bu yıkılıyor ama karşılıklı güven de oluşmaya başladı. Ama belli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapma politikası izledik.

Muhafazakâr söylemini muhafazakârlara haksızlık olarak görüyorum. En muhafazakar parti bizdik çünkü değişime direniyorduk. Dindar kesimle ilişkilerimiz daha iyi zaten dindar kesim de ülkenin gidişatından rahatsız. Onlar da değişim istiyor. Bütün mesele karşılıklı güveni oluşturmak.

Belediye başkanları aday gösterilir mi?

Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Seçildiler önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar önlerinde bir zaman var.

"Ben sözcüğünü fazla kullandığım için partililerden de zaman zaman eleştiri geliyor"