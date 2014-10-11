Kılıçdaroğlu: Bizim aklımıza değil, Öcalan'ın aklına mı ihtiyaç duyuyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Benim Kılıçdaroğlu’nun aklına ihtiyacım yok” şeklindeki eleştirilerini yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Davutoğlu gerçekten Başbakan mı? Davutoğlu’nun önce kişiliğini kanıtlaması lazım. Bizim aklımıza ihtiyaç duymuyorlar. Şunu sormak istiyorum: Hangi gerekçe ile siz Öcalan’ın aklına ihtiyaç duyuyorsunuz?” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl’de silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Ankara Numune Hastanesi’nde tedavisi süren Emniyet Müdürü Atalay Ürker’i ziyaret etti, Başbakan Davutoğlu’nun kendisine yönelik sert eleştirilerine yanıt verdi:

“Davutoğlu’nun önce kişiliğini kanıtlaması lazım. ‘Benim Kılıçdaroğlu’nun aklına ve şeyine ihtiyacım yok’ demiştir. Akıl akıldan üstündür diye bir laf var. Belli konular tartışılır beğenirler ya da beğenmezler. CHP’nin fikrine CHP’li olmayan da bakar. Davutoğlu önceki gün ‘Kılıçdaroğlu bu konuda ne düşünüyor’ demişti. O zaman neden soruyorsun? Hadi aklına ihtiyacı yok diyorsun da bu şey ne oluyor burada. Bizim aklımıza ihtiyaç duymuyorlar. Şunu sormak istiyorum: Hangi gerekçeyle siz Öcalan’ın aklına ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu ülkenin çıkarlarını savunuyorum. Türkiye dünyada rezil olmasın istiyorum. Bakan çıkıyor, ‘iki grup arasındaki çatışmalardan dolayı vatandaşlarımız öldü’ diyor. Ya sen ne iş yapıyorsun? Çözüm yerinde olan adam şikâyet eder mi? ‘Ben İçişleri Bakanıyım koltuğumda oturuyorum...’ Benim aklıma ihtiyaç duymuyorsun bari birilerinin aklına ihtiyaç duyun. Öfkenin ne kadar zararlı olduğunu okuyun.

Devlet teröre izin vermez

Terörün bir insanlık suçu olduğunu teröre prim verilmemesi gerektiğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Bir kamu görevlisi esnafı ziyaret ediyor ve siz bunu öldürmeye kalkıyorsunuz. Bunun akılla bağdaşır yanı yok. Terörün amacı vardır ama iyi çalışan devlet aygıtı buna izin vermez.”

Öcalan’ın fısıldadıkları yetiyor

Kılıçdaroğlu, eleştirilerini Twitter’dan sürdürdü: “Kendine ait tek bir fikri olmayan adam çıkmış, ‘Kılıçdaroğlu’nun aklına ihtiyacımız yok’ diyor. Öcalan’ın fısıldadıkları yetiyor demek ki. 12 yıldır yönetilen Türkiye’de adalet, demokrasi ve saygı gibi pek çok şey eksik ama en çok da akıl eksik akıl!”