Davutoğlu: Kılıçdaroğlu sadece sussun, onun aklına ihtiyacımız yok

Kobanê’ye yönelik bir kara operasyonuna destek vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Kılıçdaroğlu'nun tek çabası var, Esed'i korumak. Bütün bu facialar yaşanmışsa Esed rejimidir. Türkiye Esed'e de IŞİD'e de aynı şekilde karşıdır. Ana muhalefet partisine böyle şeyler yakışmıyor. Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin ötesindedir bizim yaptığımız icraatler. Tazminatlar için çoktan talimat verildi. Kılıçdaroğlu sadece sussun, onun aklına ihtiyacımız yok yeter ki provokatörlerin eline koz vermesin" ifadelerini kullandı” dedi.

2 polisin hayatını kaybettiği suikastta ağır yaralanan Bingöl İl eski Emniyet Müdürü Atalay Ürker'i hastanede ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu’nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bingöl’de polislere suikast

"Olayın olduğu andan itibaren gerekli talimatlar verildi ve teröristler bir iki saat içerisinde cezalandırıldılar. Ailelere taziyelerimi sunuyorum. Kahramanca görevlerini yaparken şehit düştüler. Atalay bey kahraman bir güvenlik görevlimiz, yaralı emniyet müdürü Atalay beyin sağlık durumu iyi. Güvenlik görevlilerimizin alınlarından öpüyorum.”

Suriye krizi

"Kılıçdaroğlu'nu anlamak mümkün değil, Hiç kimse Türkiye hükümetinin IŞİD'e yardım ettiğini kanıtlayamaz bu vatan hainliğidir. Sokağa dökülen insanları kışkırtıcı şekilde açıklama yapmak doğru değil. Kılıçdaroğlu'nun tek çabası var, Esed'i korumak. Bütün bu facialar yaşanmışsa Esed rejimidir, IŞİD'tir. Kılıçdaroğlu'nun duymayan kulağına tekrar sesleniyorum. Türkiye Esed'e de IŞİD'e de aynı şekilde karşıdır. Ana muhalefet partisine böyle şeyler yakışmıyor. Kılıçdaroğlu'nun hayallerinin ötesindedir bizim yaptığımız icraatler. Tazminatlar için çoktan talimat verildi. Kılıçdaroğlu sadece sussun, onun aklına ihtiyacımız yok. Yeter ki provokatörlerin eline koz vermesin" ifadelerini kullandı.