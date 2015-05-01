Kılıçdaroğlu: Bilal Erdoğan başbakan ve bakanın boşluğunu dolduruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatip lisesi müdürleriyle toplantı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın boşluğunu doldurduğunu belirterek, normalde bir başbakanın buna müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Tekirdağ mitingi sonrası Ankara’ya dönüşte gazetecilerin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu “Davutoğlu ile kaynak konusunu da her konuyu da tartışmaya hazırım; ama kendisi buna cesaret edemez. Çünkü başarılı değil. Dışişleri Bakanlığı felaketti, bunu çok söyledim. Türkiye’yi sadece Ortadoğu’dan değil, dünyadan soyutladı. Başbakanlığı için ise en uygun tanımı sanatçımız Kibariye yaptı. Başka şey söylememe gerek yok” dedi. Şarkıcı Kibariye, Başbakan Davutoğlu için “bıcır bıcır, minicik” ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

‘İsrafın kökünü keseceğiz’

“Vaatlerimiz için kaynak tartışması yapılmasından hiç rahatsız değiliz, yararlı da oluyor. Vatandaş dinliyor, biz de çok şey söylüyoruz, hiç sıkıntımız yok. Benim en büyük kanıtım Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. İtiraf etti, 13 yıl öyle israf yapmışlar ki, eğer o israf olmasaymış vatandaştan vergi toplamaya dahi gerek kalmazmış. Biz israfın kökünü keseceğiz. Öyle israflar yapılıyor ki haddi hesabı yok.

Efkan Âlâ devletin konutunu işgal ediyor

Bakın Sayıştay diye bir kurumumuz var. Her türlü israf karşısında hemen harekete geçmesi gerekir. Örneğin gazetelerde makam arabası kullanımı ile ilgili bir haber mi çıktı, Sayıştay’ın o kamu kurumuyla ilgili birimi kendiliğinden harekete geçer. Uygulama böyledir ve şimdi de arkadaşlar gereğini yapıyordur. Ama yönetim bunu engelliyordur. Bu arkadaşlar harekete geçer israf tespit ederse hemen parasının tahsili için ilgili kuruma yazı yollar, gereğini yaptırır. Efkan Âlâ, hâlâ devletin konutunda mı oturuyor? Şu anda sokaktaki vatandaştan farkı yok. Oturamaz, yaptığı işgal. Bu yazıldı mı; evet. Sayıştay’ın İçişleri Bakanlığı’na bakan birimi bunu ihbar kabul edip gereğini yapar. Efkan Âlâ’ya masraf ödeme cezası kesilir. Ancak Sayıştay’ı yok ettiler, geçersiz kıldılar.

Ankara’ya müfettiş yok

Devletin her denetim kurumunda bunu yaptılar. İktidara yakınsan kimse dokunmuyor, ama muhalefetten isen yandın. Aydın Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, en son örnek. ‘Mobbing yapılıyor’ diye isyan ediyor, bir yılda 140 müfettiş yollanmış belediyesine. Bülent Arınç Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ne ihbarlar yaptı, neler söyledi neler. Peki, bu belediyeye kaç müfettiş gitti, duydunuz mu?

Davutoğlu ile kaynak konusunu da her konuyu da tartışmaya hazırım; ama kendisi buna cesaret edemez. Çünkü başarılı değil. Dışişleri Bakanlığı felaketti, bunu çok söyledim. Türkiye’yi sadece Ortadoğu’dan değil, dünyadan soyutladı. Başbakanlığı için ise en uygun tanımı sanatçımız Kibariye yaptı. Başka şey söylememe gerek yok.

Cumhurbaşkanı’nın oğlu il il dolaşıyor valileri, okul ve il müdürlerini topluyor. Hangi yetki ile? Belli değil. Ama ben söyleyeyim; bu ülkede Başbakan, Milli Eğitim Bakanı olmayınca boşluğu Bilal dolduruyor. Oysa bir Başbakan olsa, hemen çıkar müdahale eder, buna yol vermez. Ama o da ne yapsın; sadece bir Bilal değil ki, bacanak var, enişte var, yeğen var, var da var.”