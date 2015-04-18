Bilal Erdoğan, imam hatip müdürleriyle toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dün Diyarbakır’da 60 imam hatip okulunun müdürüyle buluşarak toplantı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla kamuoyunun gündeminden düşmeyen TÜRGEV’in Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, “Özellikle bu bölgedeki imam hatiplilerin gelecekte daha iyi bir seviyeye ulaşması ile ilgili özel çalışmalarımız var onlara devam ediyoruz. İnşallah çalışmalarımız da tesirli olur” dedi.

TÜRGEV iddiası

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dün sabah saatlerinde Diyarbakır’a geldi. Korumalar eşliğinde Ulu Cami’ye giden Erdoğan, Dicle Üniversitesi’ni ziyaret ettikten sonra toplantının yapılacağı otele geçti. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ve AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar’ın da katıldığı toplantıya 28 İmam Hatip Ortaokulu ile 32 İmam Hatip Lisesi’nin müdürleri katıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) bölgedeki faaliyetlerini inceleyen Erdoğan’ın okul müdürleriyle de bölgenin durumunu masaya yatırdığı öğrenildi. Bilal Erdoğan, “Biliyorsunuz eğitim faaliyetlerinin önemini. Özellikle bu bölgedeki imam hatiplilerin gelecekte daha iyi bir seviyeye ulaşması ile ilgili özel çalışmalarımız var onlara devam ediyoruz. İnşallah çalışmalarımız da tesirli olur. Bütün bölge için, sadece Diyarbakır için değil. Burada gençlerimizin çok daha öz güven ile çok daha ciddi bir şekilde donanımlı olarak yetişmesini ve geleceğin yeni Türkiye’sinin kurulmasında da bu bölgenin insanının daha büyük bir şekilde katkısı olması için mücadele edeceğiz inşallah” dedi.

Diyarbakır’daki MİT binası ve lojmanlarının İlim Yayma Cemiyeti’ne 49 yıllığına kiralanmasının ardından boşaltılarak TOKİ’ye devredilen orduevi ve astsubay lojmanlarının da İlim Yayma Cemiyeti ve TÜRGEV’e verildiği iddia ediliyor. Yenişehir ilçesinde Ekinciler Caddesi’ndeki bir devlet yurdu ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasının da önümüzdeki günlerde İlim Yayma Cemiyeti ve TÜRGEV’e verileceği öne sürülüyor.

Bilal Erdoğan, 2014 yılında milli eğitim yöneticilerinin de bulunduğu bir toplantıda “Kısa sürede 1 milyon öğrenci olacak imam hatiplerde” sözleriyle gündeme gelmişti. CHP’li Gürsel Tekin’in kamuoyuna Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜRGEV yöneticilerinin bulunduğunu konuşma tapesini dinletmişti. Ses kaydında en dikkat çekici noktalardan biri Bilal Erdoğan’ın kızlı-erkekli karma eğitime karşı çıktığı sözleriydi.