Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Ya kardeşim sen kimsin?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bartın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosu açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Diyarbakır'da İmam Hatip Lisesi müdürleriyle toplantı yapmasını eleştirdi.

Bilal Erdoğan'ın "cumhurbaşkanının oğlu" olması dışında yetkisinin ya da titrinin olmadığına dikkat çeken İnce, "Ya kardeşim sen kimsin? Milli Eğitim Bakanı mısın, Vali misin, Milli Eğitim Müdürü müsün? Sen kimsin de okul müdürleriyle toplantı yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

'Bilo hangi sıfatla, hangi hakla, yetkiyle okul müdürlerini toplantıya çağırıyor?'

Bartın'da partililer tarafından çiçeklerle karşılanan İnce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah gazetelere baktım: İmam hatip lisesi müdürleriyle toplantı yapmış. Ya kardeşim sen kimsin? Milli Eğitim Bakanı mısın, Vali misin, Milli Eğitim Müdürü müsün? Sen kimsin de okul müdürleriyle toplantı yapıyorsun. Vali Yardımcısı da eşlik ediyor. Ey benim memleketim ne hale geldin. Ben twitter'da bunu yazınca yandaş bir yazar bana cevap veriyor. 'O Diyarbakır'a gitmiş sen gidebilir misin?' diyor. Gerizekalı olmak böyle bir şey. Ben Diyarbakır'a gitmeyi konuşmuyorum. 'Bilo hangi sıfatla, hangi hakla, yetkiyle okul müdürlerini toplantıya çağırıyor?' diyorum. O bana 'Diyarbakır’a gidebilir misin?' diyor. Diyarbakır'a da giderim, Bartın’a da giderim, Rize'ye de giderim. Diyarbakır benim memleketim değil mi bal gibide giderim."

Muharrem İnce, konuşmasının devamında da CHP'nin seçim vaatlerinden bahsetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere 2 maaş ikramiye sözü verdiğini hatırlatan İnce, "Bu size kurumsal bir sözdür. Biz emeklilerin yüzünü güldüreceğiz. Emekliler, Ramazan Bayramı'nda torununa nasıl harçlık vereceğini düşünmeyecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında 11 milyon emekliye ikramiye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'Paranın kaynağı israfta, sarayda, haramda. Oradan alacağız'

CHP'nin seçim vaatleri karşısında, "Parayı nereden bulacaksınız" gibi eleştiriler geldiğini söyleyen İnce, "Şimdi buradan kaynağını açıklıyorum. Paranın kaynağı israfta, sarayda, haramda. Oradan alacağız. Sen bin 200 odalı sarayına parayı nereden bulduysan, emekliye de oradan bulacağız. Bu millet Rize çayı içerken, sen kilosu 4 bin liradan beyaz çay içiyorsun, biz de emekliye kaynağını oradan bulacağız. Sen tanesi bin liradan bardakları alırken, bakanın koluna taktığı 700 bin liralık saatin parasını nereden bulduysan emekliye de parayı oradan bulacağız" dedi.

'Amacı memleketi karıştırmak, CHP'yi de teröre karıştırmak istiyor uyanıklar'

Türkiye'de sınav güvenliklerinin bile sağlanamadığına da dikkat çeken İnce, yakın dönemde yaşanan elektrik kesintilerine de dikkat çekerek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye'nin 81 ilinde elektirik kesintisini bilen var mı? Bunların döneminde oldu. Peki sınav sorularının, kaymakamlık, hakimlik, savcılık, üniversite sorularının bunların döneminden önce hiç çalındığını gören var mı? Bunlar sandıkta oyumuzu çaldılar, hazineden paramızı çaldılar, çocuklarımızın sorularını çaldılar. Bunlar direkte elektiriği, sokakta Özgecan'ı, kışlada Mehmetçiğimizi, Ege'de adamızı, Musul'da konsolosumuzu, Soma'da madencimizi, adliyede savcımızı koruyamadı.

"Türkiye'nin en iyi korunan yerine silahla giriyor, savcıyı esir alıyor. Bir 7.65'e teslim olan bir devlet var. İçeriden silah sesi geliyor. Savcının öldürüldüğünü düşünüp içeri operasyon düzenliyorsun. Sağ kurtar da konuştur bakalım arkasında kim var? Sağ kurtarmıyor. Amacı memleketi karıştırmak, CHP'yi de teröre karıştırmak istiyor uyanıklar."

